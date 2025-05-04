Врачам в России заплатят, если их пациентки откажутся делать аборты

В регионах России появились новые законодательные инициативы, стимулирующие демографию. Министерство здравоохранения Мурманской области опубликовало на сайте электронного правительства проект постановления в рамках которого предлагается выплачивать специалистам с медицинским и немедицинским образованием, которые прошли повышение квалификации по соответствующему психологическому консультированию, по 5 тысяч рублей за то, что они уговаривают женщин отказаться от аборта. Врачам, которые работают в гинекологии и акушерстве, и акушерам, вознаграждение предлагается выплачивать в размере 25 тыс. руб. Репродуктивный выбор женщины могут сделать до 12 недели беременности включительно, подчеркивается в документе. Предполагается, что постановление будет действовать до конца 2025 года.

Как пишут федеральные СМИ, похожие выплаты внедряют в Псковской и Вологодской областях.

Напомним, нынешней весной власти ряда российских регионов приняли решение об единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей беременным школьницам. В частности, такое решение принято в Кемеровской области. В Новосибирской области такую выплату вводить пока не планируется. Поддержку несовершеннолетним мамам в Новосибирске оказывают через ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга».

Новосибирские общественники требовали запретить прерывание беременности на любом сроке.

По данным Росстата, население Новосибирской области за 2024 год уменьшилось на три тысячи человек и на 1 января 2025 составляло 2786,5 тысячи. Естественную убыль населения по причине смерти или отъезда в другие регионы составила 12,7 тысяч (годом ранее 9,7 тысяч). Основной источник пополнения численности населения региона — мигранты.

Ранее редакция сообщала о том, что смертность в Новосибирской области в первом квартале 2025 года на 37,5% (+1,9% к аналогичному периоду прошлого года) превысила рождаемость. По данным управления по делам ЗАГС, за этот период в регионе родилось 5913 малышей и умерло 9475 человек.