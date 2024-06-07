«ТВЭЛ» создаст хабы для быстрой зарядки электромобилей в Новосибирской области

Новосибирская область и топливная компания Росатома «ТВЭЛ» в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о реализации в 2024 – 2025 годах ряда проектов по созданию электрозарядных хабов «быстрой» зарядки электромобилей, а также розничной сети электрозарядных станций совместно с региональными операторами.

— Предприятия атомной промышленности способны производить порядка 60% ключевых компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, композитные материалы, различные вспомогательные автокомпоненты, — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. — Росатом способствует формированию в стране целой новой отрасли электродвижения, где предприятия Госкорпорации будут также строить электрозарядные станции и обеспечивать их электроэнергией.

В пресс-службе правительства «ТВЭЛ» отметили, что актив Топливного дивизиона Росатома — Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК») — имеет ключевое значение в формировании полной цепочки литиевого производства от добычи сырья до аккумуляторной батареи. В компании напомнили, что литий-ионная батарея является одним их важнейших компонентов электромобиля.

Проекты по электромобильности Росатома включают развитие городского электротранспорта, включая такси, каршеринг, грузовой транспорт, а также создание сети электрозарядных станций на федеральных трасах.

Напомним, в Новосибирской области крупный проект по развитию сети зарядки электромобилей в прошлом году запустила компания ООО «СГК». До конца 2024 года, по расчетам компании, сеть должна составить 90 точек зарядки электромобилей.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимы около 2300 зарядных станций для электромобилей. Инвестиции в эту инфраструктуру в ценах 2023 года составляли 1-1.5 млрд рублей.