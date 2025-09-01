Горняки Новосибирской области отпраздновали День шахтера

Сотрудникам предприятий вручили награды федерального и регионального значения за особые заслуги в профессиональной деятельности.

Поздравить с праздником работников «Разреза Колыванского» приехал заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов. Он отметил значимую роль предприятия и всей Группы «Сибантрацит» в развитии региональной экономики и пожелал коллективу дальнейших успехов и процветания:

«В настоящее время угольная отрасль переживает далеко не лучшие времена, но благодаря вашему опыту и профессионализму вы сумели сохранить коллектив, успешно справляетесь с поставленными задачами и с уверенностью смотрите в будущее».

Также Олег Клемешов вручил почетные грамоты Минэнерго России двум сотрудникам «Разреза Колыванского» за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём шахтера: директору по экономике и финансам Максиму Крайзману и электромонтеру по обслуживанию подстанций Александру Зарембе.

Почетными гостями торжеств на всех новосибирских активах Группы стали представители Правительства Новосибирской области, администрации Искитимского района, депутатского корпуса и общественности. Они вручили сотрудникам предприятий заслуженные награды федерального и регионального значения. Пятеро работников «Обогатительного комплекса Листвянский» и компании «Сибантрацит Майнинг» были удостоены медалей «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II и I степени.

Лучшим сотрудникам «Разреза Восточного» не только вручили благодарности и почетные грамоты, но и подарили бытовую технику. Обладателями ценных подарков также стали работники «Обогатительного комплекса Листвянский». Здесь состоялся традиционный розыгрыш призов, победителей которого определяли при помощи лототрона. В завершении праздника состоялось торжественное открытие стелы на территории предприятия, в создании которой принимали участие работники ремонтно-механических мастерских и обогатительных фабрик.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера, прошли и в соседнем регионе, в Кузбассе. Сотрудники «Разреза Верхнетешского» и «Разреза Кузнецкого Южного» приняли участие в параде шахтеров в Новокузнецке. По главным улицам города прошли более 7 тысяч сотрудников предприятий промышленности, энергетики, транспорта и учреждений образования юга Кузбасса.

Горняков поприветствовал и поздравил с профессиональным праздником губернатор региона Илья Середюк. Угольщики прошли колонной от здания городской администрации Новокузнецка до проспекта Металлургов. Завершился торжественный парад показательным выступлением авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» в небе над южной столицей Кузбасса.