Группу «Горкунов» уговаривают построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс

Новосибирская область уже несколько лет профицитна по производству овощей закрытого грунта и поставляет их в другие регионы, вплоть до Дальнего Востока. В 2022 году в регионе были произведены 42 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в 2023-м — 44 тысячи, при медицинской норме потребления на население 34 тысячи тонн. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Расчетный объем производства на 2024 год сокращается и составит 41,6 тысячи тонн.

По его словам, на сегодняшний день под тепличные проекты в регионе занята 51 тысяча га. Это комплексы с современным оборудованием и микроклиматом.

— В 2025 году у нас также нет прогноза по увеличению производства тепличных овощей, но несмотря на это область по-прежнему останется профицитной по данному виду продукции. Кроме того, мы ведем конструктивный диалог с ГК «Горкунов», который рассматривает проект по строительству еще одного комплекса площадью до 10 га, — говорит Евгений Лещенко. — Группа ведет изыскательские работы, изучает возможности для техприсоединения нового объекта на имеющейся площадке, просчитывает объемы по газу, электричеству.

Министр подчеркнул, что правительство области готово оказать поддержку проекту, если он будет ориентирован на производство овощей. Лещенко на помнил, что на федеральном уровне программа поддержки тепличных комплексов завершилась в 2018 году, но у области тоже есть возможности для стимулирования таких проектов. В правительстве региона надеются, что он стартует.

Оценить объем инвестиций в новый тепличный комплекс министр затруднился. Отметив, что такие объекты в регионе не строились уже несколько лет, но не исключил, что речь идет о сумме до 4 млрд рублей.

На рынке овощей закрытого грунта в регионе работают ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов», а также ТК «Сады гиганта» (входит в ГК «Сибирский гигант», 11 га, специализируется на томатах).

Напомним, в 2021 году ГК «Горкунов» запустила проект тепличного комбината «Обской». Общий объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.