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Группу «Горкунов» уговаривают построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс

  • 27/03/2024, 18:05
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Группу «Горкунов» уговаривают построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс
Для обеспечения населения овощами закрытого грунта на перспективу.

Новосибирская область уже несколько лет профицитна по производству овощей закрытого грунта и поставляет их в другие регионы, вплоть до Дальнего Востока. В 2022 году в регионе были произведены 42 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в 2023-м — 44 тысячи, при медицинской норме потребления на население 34 тысячи тонн. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Расчетный объем производства на 2024 год сокращается и составит 41,6 тысячи тонн.

Роботы будут выращивать горшечную розу в тепличном комбинате «Новосибирский»

Роботы будут выращивать горшечную розу в тепличном комбинате «Новосибирский»

— Речь идет о перепрофилировании производства ТК «Новосибирский» на другие вилы продукции. Ранее ТК производил розу на срез, сейчас начинает выращивать горшечную розу, и эти площади выводятся из производства овощей, — пояснил министр. — Мы тесно контактируем с компанией, понимаем, что для инициатора проекта более привлекательная маржинальность и доходность при выращивании розы. Но нам важно насытить рынок качественной и доступной по цене продукцией закрытого грунта

По его словам, на сегодняшний день под тепличные проекты в регионе занята 51 тысяча га. Это комплексы с современным оборудованием и микроклиматом.

— В 2025 году у нас также нет прогноза по увеличению производства тепличных овощей, но несмотря на это область по-прежнему останется профицитной по данному виду продукции. Кроме того, мы ведем конструктивный диалог с ГК «Горкунов», который рассматривает проект по строительству еще одного комплекса площадью до 10 га, — говорит Евгений Лещенко. — Группа ведет изыскательские работы, изучает возможности для техприсоединения нового объекта на имеющейся площадке, просчитывает объемы по газу, электричеству.

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Министр подчеркнул, что правительство области готово оказать поддержку проекту, если он будет ориентирован на производство овощей. Лещенко на помнил, что на федеральном уровне программа поддержки тепличных комплексов завершилась в 2018 году, но у области тоже есть возможности для стимулирования таких проектов. В правительстве региона надеются, что он стартует.

Оценить объем инвестиций в новый тепличный комплекс министр затруднился. Отметив, что такие объекты в регионе не строились уже несколько лет, но не исключил, что речь идет о сумме до 4 млрд рублей.

На рынке овощей закрытого грунта в регионе работают ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов», а также ТК «Сады гиганта» (входит в ГК «Сибирский гигант», 11 га, специализируется на томатах).

Напомним, в 2021 году ГК «Горкунов» запустила проект тепличного комбината «Обской». Общий объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.

Фото freepik, автор: azerbaijan-stockers 

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : тепличный комплекс овощи открытого грунта


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