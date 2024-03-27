Группу «Горкунов» уговаривают построить в Новосибирске еще один тепличный комплекс

Новосибирская область уже несколько лет профицитна по производству овощей закрытого грунта и поставляет их в другие регионы, вплоть до Дальнего Востока. В 2022 году в регионе были произведены 42 тысяч тонн овощей закрытого грунта, в 2023-м — 44 тысячи, при медицинской норме потребления на население 34 тысячи тонн. Об этом на пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Расчетный объем производства на 2024 год сокращается и составит 41,6 тысячи тонн.
По его словам, на сегодняшний день под тепличные проекты в регионе занята 51 тысяча га. Это комплексы с современным оборудованием и микроклиматом.
— В 2025 году у нас также нет прогноза по увеличению производства тепличных овощей, но несмотря на это область по-прежнему останется профицитной по данному виду продукции. Кроме того, мы ведем конструктивный диалог с ГК «Горкунов», который рассматривает проект по строительству еще одного комплекса площадью до 10 га, — говорит Евгений Лещенко. — Группа ведет изыскательские работы, изучает возможности для техприсоединения нового объекта на имеющейся площадке, просчитывает объемы по газу, электричеству.
Оценить объем инвестиций в новый тепличный комплекс министр затруднился. Отметив, что такие объекты в регионе не строились уже несколько лет, но не исключил, что речь идет о сумме до 4 млрд рублей.
На рынке овощей закрытого грунта в регионе работают ТК «Емельяновский» (специализируется на зелени), комбинаты ГК «Горкунов», а также ТК «Сады гиганта» (входит в ГК «Сибирский гигант», 11 га, специализируется на томатах).
Напомним, в 2021 году ГК «Горкунов» запустила проект тепличного комбината «Обской». Общий объем инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.
Фото freepik, автор: azerbaijan-stockers
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