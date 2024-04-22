Грязь на дорогах Новосибирска моют шампунем «Бионорд»

Для очистки городских дорог мэрия Новосибирска использует шампунь и жидкий «Бионорд». Об этом начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов сообщал на совещании еще в начале апреля.

— Оставшийся после зимы дорожный смет имеет II класс опасности. Такой вывод сделали сотрудники СЗГМУ имени И. И. Мечникова Минздрава России. В мелкодисперсных частицах остатков пескосоляной смеси содержатся тяжелые металлы, которые весной попадают в воздух в виде пыли. Кроме общего снижения иммунитета, они могут провоцировать легочные заболевания и конъюнктивиты. Также повышается опасность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — говорит исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Юлия Антонова.

В Национальной ассоциации зимнего содержания дорог (Изготовитель «Бионорда» является одним из учредителей ассоциации. — Ред.) отметили, что более 90 % пескосоляной смеси, которая используется для обработки улиц Новосибирска зимой, остаётся лежать на дорогах и тротуарах, вызывая весной пылевые бури и всплески аллергий.

По ее словам, «Бионорд Антипыль» связывает частицы пыли, что препятствует ее поднятию в воздух.

— Испытания показали, что после распыления средства на поверхность оно действует до десяти дней даже в условиях дождя. Эффект от поливания обычной водой сохраняется лишь до высыхания участка дорожного полотна или тротуара, — подчеркивает Юлия Антонова.

Между тем, в комментариях в соцсетях жители Новосибирска называют мытье дорог вредительством.

― Сейчас это мытье дорог больше похоже не на борьбу с пылью, а на опасное вредительство. Вечером они льют воду, ночью дорога покрывается ледяной коркой. Я еду на работу в 6-7 часов утра и ощущаю все прелести мытого асфальта. Многие ведь уже переобули резину и скользят по «чистым» дорогам как на лыжах. Кто-то вообще соотносит погодные условия и мойку? Может надо делать это днем, когда солнце светит, а не в ночь? Уверен, что часть аварий происходит в городе именно по этой причине, ― рассказал Infopro54 житель Новосибирска Александр.

Ранее редакция рассказывала о том, что прокуратура проверяет информацию о загрязнении Оби в Новосибирске.