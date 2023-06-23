Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подал документы на участие в выборах

Избирательная комиссия Новосибирской области приняла документы на участие в выборах губернатора от действующего главы региона Андрея Травникова, выдвинутого реготделением партии «Единая Россия». Об этом губернатор сообщил в своём-телеграмм-канале.

— Буду совмещать решение задач, которые стоят перед регионом, с участием в выборах, — пишет губернатор. — Отношусь к этому серьезно — мне важно получить от жителей области оценку моей работы и работы нашей большой команды за последние пять лет.

Напомним, что несколько дней назад первым кандидатом, подавшим документы в облизбирком стал коммунист, зампредседателя аграрного комитета Заксобрания области Роман Яковлев.

Помимо уже названных кандидатов на участие в выборах от реготделений политических партий выдвинуты вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), бизнесмен Владислав Плотников («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду») и руководитель реготделения партии «Коммунисты России» Андрей Щукин.

Выборы губернатора Новосибирской области должны состоятьсяс 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, во сколько проведение выборов обойдётся бюджету Новосибирской области.