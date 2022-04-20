Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

В прямом эфире в группе регионального правительства «ВКонтакте» губернатор области Андрей Травников раскритиковал работу руководства областного центра в части дорожного содержания и необходимых ремонтных работ. Причем значительная часть критики досталась персонально мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

— Мэру постоянно, как в поговорке, что-то мешает, — заявил губернатор, отвечая на вопросы областных СМИ. — Может, ему пора сменить балетмейстера на другого специалиста? Может, пора перестать заниматься организацией голосования за животных и начать убирать город?

— Конечно, любые стройки создают неудобства для жителей города, — комментирует ситуацию Андрей Травников. — Но вряд ли настолько, чтобы пыль от стройки четвертого моста ощущали, к примеру, жители Заельцовского или Калининского районов города. В то же время они видят разрушенные бордюры, сметы, которые не подгребают. Я привык, что по пути на работу оранжевые жилеты рабочих, убирающих грязь, встречаются как грибы в лесу. Но в Новосибирске я этого не вижу.

Напомним, что ранее Анатолий Локоть в качестве, с них, по словам мэра, техника развозит пыль по всему городу. Позже ГК «ВИС», дочерняя компания которой осуществляет строительство, эту информацию опровергла, заявив, что вся техника, покидая пределы стройплощадки, проходит обязательную мойку колес.

При этом, видимо упреждая возможные аргументы о политическом противостоянии (напомним, что Андрей Травников руководит областными единороссами, Анатолий Локоть — областными коммунистами), губернатор утверждает, что политической подоплеки в его критике работы главы областного центра нет.

— У моего однопартийца не было бы возможности искать политическую подоплеку, — говорит Травников. — А с него бы спрашивали гораздо больше. Считаю: кто не хочет работать, тот ищет причины и политическую подоплеку.

В то же время, говоря о политической подоплеке, стоит напомнить, чтоот должности в случае ненадлежащего исполнения обязанностей. Как ранее говорил в интервью корреспонденту Infopro54 еще один представитель областного единороссовского руководства — первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов : предусматривается механизм максимально плотного встраивания муниципальных глав в вертикаль власти, несмотря ни на какие возможные партийные разногласия.

О возможном сценарии по досрочному отстранению руководителя областного центра со стороны руководства области периодически сообщают эксперты ЦДЖ.

— Из-за санкционных последствий спецоперации систему публичной власти «цементируют», искусственно снижая остроту внутренних противоречий, — комментируют эксперты. — Для Анатолия Евгеньевича (Локтя) это страховка от досрочной отставки, которая могла бы стать важным элементом подготовки Травникова к губернаторским выборам. Но инфраструктурные объекты в Новосибирске строятся за счет областного и федерального бюджетов. Неэффективность городской власти в условиях кризиса экономики может потребовать оперативного кадрового вмешательства.

При этом стоит напомнить, что в свое время и Локоть, и Травников поспособствовали избранию друг друга на первые должности в области и областном центре, заключив так называемый пакт. В результате коммунисты не стали выдвигать своего кандидата против Травникова на выборах губернатора в 2018 году. Точно так же годом позднее при выборах мэра областного центра поступили и областные единороссы, не мешавшие своим кандидатом Локтю.