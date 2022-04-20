Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

В прямом эфире в группе регионального правительства «ВКонтакте» губернатор области Андрей Травников раскритиковал работу руководства областного центра в части дорожного содержания и необходимых ремонтных работ. Причем значительная часть критики досталась персонально мэру Новосибирска Анатолию Локтю.
— Мэру постоянно, как в поговорке, что-то мешает, — заявил губернатор, отвечая на вопросы областных СМИ. — Может, ему пора сменить балетмейстера на другого специалиста? Может, пора перестать заниматься организацией голосования за животных и начать убирать город?
— Конечно, любые стройки создают неудобства для жителей города, — комментирует ситуацию Андрей Травников. — Но вряд ли настолько, чтобы пыль от стройки четвертого моста ощущали, к примеру, жители Заельцовского или Калининского районов города. В то же время они видят разрушенные бордюры, сметы, которые не подгребают. Я привык, что по пути на работу оранжевые жилеты рабочих, убирающих грязь, встречаются как грибы в лесу. Но в Новосибирске я этого не вижу.
При этом, видимо упреждая возможные аргументы о политическом противостоянии (напомним, что Андрей Травников руководит областными единороссами, Анатолий Локоть — областными коммунистами), губернатор утверждает, что политической подоплеки в его критике работы главы областного центра нет.
— У моего однопартийца не было бы возможности искать политическую подоплеку, — говорит Травников. — А с него бы спрашивали гораздо больше. Считаю: кто не хочет работать, тот ищет причины и политическую подоплеку.
Андрей Панферов: предусматривается механизм максимально плотного встраивания муниципальных глав в вертикаль власти, несмотря ни на какие возможные партийные разногласия.
О возможном сценарии по досрочному отстранению руководителя областного центра со стороны руководства области периодически сообщают эксперты ЦДЖ.
— Из-за санкционных последствий спецоперации систему публичной власти «цементируют», искусственно снижая остроту внутренних противоречий, — комментируют эксперты. — Для Анатолия Евгеньевича (Локтя) это страховка от досрочной отставки, которая могла бы стать важным элементом подготовки Травникова к губернаторским выборам. Но инфраструктурные объекты в Новосибирске строятся за счет областного и федерального бюджетов. Неэффективность городской власти в условиях кризиса экономики может потребовать оперативного кадрового вмешательства.
При этом стоит напомнить, что в свое время и Локоть, и Травников поспособствовали избранию друг друга на первые должности в области и областном центре, заключив так называемый пакт. В результате коммунисты не стали выдвигать своего кандидата против Травникова на выборах губернатора в 2018 году. Точно так же годом позднее при выборах мэра областного центра поступили и областные единороссы, не мешавшие своим кандидатом Локтю.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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