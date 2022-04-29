Новосибирские ученые разработали прототипы детекторов для станции «Быстропротекающие процессы»

Специалисты ИЯФ СО РАН разработали и ввели в эксплуатацию два детектора для экспериментов на источниках синхротронного излучения ВЭПП-3 и ВЭПП-4 – интегрирующий и счетный, сообщается на официальном сайте Института. С их помощью будет проводиться измерение плотности вещества в экстремальных условиях и рентгеноструктурный анализ.

Ожидается, что разработанные в ИЯФ СО РАН счетный и интегрирующий детекторы будут установлены на станции Центра коллективного пользования «СКИФ». Прототип интегрирующего детектора уже испытан и показал хорошие результаты. Аналог счетного детектора ИЯФ СО РАН есть только в Швейцарии, однако он уступает российскому по возможностям отбора фотонов по энергии.

Уникальные возможности детектора востребованы среди ученых из области химии, физики и материаловедения. Первые эксперименты с новым счетным детектором запланированы на май 2022 года.