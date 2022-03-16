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IEK расширит производство в Новосибирске

  • 16/03/2022, 15:31
Автор:
новости Новосибирска
Чтобы не возить оборудование из европейской части России.

ГК IEK — резидент промышленно-логистического парка — планирует построить на его территории складской комплекс и расширить производство. Об этом в ходе пресс-тура в ПЛП рассказал замдиректора департамента ГК IEK Виктор Алексеев.

Мы планируем развиваться дальше, говорит Алексеев. Хотим построить еще один складской комплекс, взяли под него в аренду землю. Плюс хотим построить здесь еще одно промышленное предприятие для изготовления металлических шкафов, нам стало накладно возить их из европейской части. Наше руководство приняло решение начать строительство. Если ничего не поменяется, то мы реализуем этот проект.

Как поясняет представитель компании, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, объем вложений в новые проекты составит чуть более 1 млрд, срок окупаемости около 7 лет. Все вложения за счет собственных средств компании.

Что касается других изменений в работе ГК IEK, вызванных в первую очередь экономической ситуацией, то, по словам Алексеева, кардинально на производстве они вряд ли отразятся. Компания прочно «облюбовала» рынок азиатской части России, а также осуществляет поставки в Казахстан.

— Санкции по отношению к электротехнической продукции, нам не страшны, — рассказывает замдиректора департамента. — Наши планы не изменились. Мы только зависим от сырья, некоторую часть закупаем в Китае и Южной Корее. Там цена выросла с учетом волатильности рубля. Большей частью работаем на российском сырье, за исключением некоторых компонентов. Но основное сырье российское. Цена на продукцию повысится ненамного. Сейчас идет рассмотрение вопроса дальнейшей ценовой политики. Наше предприятие работает стабильно. Личный состав тоже стабилен, мы создали ему условия: привозим, увозим, кормим, одеваем. Сокращать никого не собираемся.

Напомним, строительство первой очереди проекта — завода IEK GROUP — в Новосибирске началось в августе 2018 года. На земельном участке 5,79 га инвестор развернул производство пластиковых кабеленесущих систем, построил склад для хранения сырья и готовой продукции. Общая площадь объектов составляет 25000 кв. м. Строительство планировалось завершить в III квартале 2019 года. Потом официальный запуск предприятия был перенесен на первое полугодие 2020 года, в итоге состоялся летом 2021 года.

IEK GROUP — российский производитель и поставщик электротехнической и светотехнической продукции. Основные производственные площади IEK GROUP расположены в России — в Тульской и Новосибирской областях. Всего предприятие производит 16,5 тысячи позиций продукции.

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : цена сырье санкции производство инвестиции бизнес


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