«Пришлось отчитываться за себя и родственников»: Игорь Украинцев рассказал об «экзамене» на пост мэра Новосибирска

На внеочередной сессии горсовета 16 апреля депутаты проголосуют за одного из кандидатов, дошедших до финала. Одним из финалистов конкурса стал депутат горсовета Игорь Украинцев. В радиоэфире он рассказал, как проходил конкурсный отбор, какие вопросы были на тестировании и обозначил некоторые тезисы своей программы развития мегаполиса.

— Для меня это первый опыт участия в подобных выборах <…> Эта схема, по которой мы сейчас избираем мэра города Новосибирск, она опробована в других регионах Российской Федерации и даже у нас в Новосибирской области в целом ряде муниципалитетов уже такая схема применялась. Но для Новосибирска это новая история. Мне хотелось, во-первых, удовлетворить своё любопытство и понять, что это за конкурсная процедура назначения мэра города Новосибирска? Что она из себя представляет? Какие этапы там есть? И, что тоже немаловажно, проверить свои компетенции. — отметил он.

Игорь Украинцев подробно рассказал о первых этапах конкурса.

Подать документы на выборы через конкурсную комиссию, по его словам, оказалось несколько сложнее, чем на прямые выборы. Помимо того, что пришлось отчитываться за себя (доходы, поездки за границу и прочее), необходимо было предоставить подробную информацию о родственниках.

Экзаменационная часть представляла из себя тест из 30 вопросов, часть из которых была с вариантами ответов.

— Мне было несколько легче, чем некоторым конкурентам, потому как я со многими нормативными документами в своей ежедневной работе сталкиваюсь регулярно. Но даже при всем этом мне удалось из 30 вопросов только на 20 правильно ответить. Собственно говоря, этого хватило для того, чтобы пройти дальше, — поделился Игорь Украинцев.

Он уточнил, что многие вопросы были кейсовыми и в них рассматривались конкретные ситуации.

—Самыми сложными были кейсовые вопросы, которые касались конкретных ситуаций. Например, задание в котором руководитель департамента транспорта докладывает то-то, то-то. И ты должен как мэр принять решение. То есть, описать это решение, как ты видишь эту ситуацию. Но были и вопросы, где предоставлялись варианты ответов. Один из них: кто имеет право внеочередного выступления на сессии Совета депутатов города Новосибирск? Для меня он простой, потому что я депутат и знаю регламент совета. Правильный вариант — мэр, — привел примеры Украинцев.

— Я получил, такую высокую оценку, как у мой конкурент Максим Георгиевич (Кудрявцев — Ред). У меня было 2,9, при необходимых 2,6 и выше. Но основная оценка, конечно, будет от моих коллег-депутатов 16 числа, где уже публично мы будем представлять программы развития города, — напомнил Игорь Украинцев.

Следующим этапом было собеседование, на котором кандидаты представляли членам комиссии свои программы развития города Новосибирска. Напомним, в своих программах кандидаты должны представить предложения развития города в 9 сферах.

Он напомнил, что его программа основана на практическом опыте, который депутатское объединение «Лига эффективности» реализовало в Заельцовском районе.

Один из блоков, которые он считает приоритетным — образование. По мнению кандидата, в Новосибирске до сих пор много ветшающих школ.

— Ни для кого не секрет, что у нас огромное количество ветшающих школ, находящихся практически в предаварийном состоянии. И только сейчас мы начинаем как раз такой вал капитальных ремонтов образовательных учреждений. А когда хорошее образовательное учреждение получает еще и качественные стены, в которых комфортно ученикам, это хорошая история, — отметил он.

Он считает, что необходимо внедрять мастер-планирование территорий, а также поддержал введение социальной ответственности застройщиков.

— Этот инструментарий нам позволит придать новый импульс образованию, проектировать новые школы, новые детские сады. Ведь, у нас есть в городе есть участки, зарезервированные под строительство образовательных учреждений, которые еще находится в частной собственности. И застройщик теперь вынужден как раз в рамках этой социальной ответственности отдавать эти земельные участки городу Новосибирску, выполняя таким образом требования как муниципалитета, так и прокуратуры, — поделился Игорь Украинцев.

— Здесь я хотел бы хотел революцию совершить, в хорошем смысле этого слова. Потому как на сегодняшний день город Новосибирск это город для автомобилей и для автомобилистов. Хотя и них он не сильно удобен, прямо скажу. Это все происходит как раз потому, на мой взгляд, что у нас город отвернут от пешехода. У нас для пешеходов, для нормального передвижения по городу не создано ничего на сегодняшний день. Хотя наследство хорошее есть.

Вторая сфера, которую кандидат в мэры предлагает изменить — транспортная.

Игорь Украинцев предлагает развивать метрополитен, полностью заменить подвижной состав наземного пассажирского транспорта, создавать велодорожки, комфортные тротуары и прочее.

— Если доверят мне управлять городом, однозначно поверну Новосибирск к пешеходам, к людям. Город должен быть для людей, а не для автомобилей, — уверен кандидат в мэры.

Еще один блок, о котором рассказал Игорь Украинцев, касается «среды обитания» новосибирцев. По его мнению, необходимо и дальше создавать зеленые зоны, работать с городскими лесами и парками, а также создавать пешеходные пространства. Одним из таких пространств, по мнению Игоря Украинцева, должна стать улица Ленина.

— Основной месседж, с которым я иду на эти выборы: я хочу, чтобы у города Новосибирска появилась определенная миссия, философия. А для чего город Новосибирск? Потому что именно на этот вопрос ответа ни у одного Новосибирска на сегодняшний день нет. Куда мы стремимся? В какое светлое будущее? Я считаю, что просто называться столицей Сибири — это мало, — резюмировал он.

Ранее редакция сообщала, что депутат Госдумы РФ записал послание будущему мэру Новосибирска.