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Разработчик игры World of Tanks продал бизнес в России

  • 08/07/2022, 09:46
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Разработчик игры World of Tanks продал бизнес в России
Основным собственником (91,84% долей) теперь является россиянин Хатажаев Малик, бывший гендиректор российского разработчика видеоигр Lesta Studio.

Компания Wargaming, разработавшая популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала бизнес в России и Беларуси, сообщает Глас.ru.

Продажа совершилась 1 июля. Основным собственником (91,84% долей) теперь является россиянин Хатажаев Малик, бывший гендиректор российского разработчика видеоигр Lesta Studio.

Wargaming объявила об уходе с рынков России и Беларуси в апреле. В компании тогда заявили, что это решение было принято в связи с проведением спецоперации на Украине и заверили, что не извлечет никакой прибыли из передачи бизнеса другой компании. Отмечается, что во время переходного периода все игры компании будут доступны как в России, так и в Беларуси. Менеджментом продуктов будет заниматься Lesta Studio.

 

 

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Фото: pixabay.com — Inactive account

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : спецоперация продажа бизнес


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