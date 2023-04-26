Олег Дерипаска вышел из состава акционеров компании «Ингосстрах»

Российский миллиардер Олег Дерипаска вышел из состава акционеров страховой компании «Ингосстрах». Об этом Forbes сообщили в пресс-службе компании, добавив, что бизнесмен отказался от своей доли в августе 2022 года.

О том, кто приобрел, принадлежавшие Олегу Дерипаске 10% акций компании, не уточняется. С 2018 года «Ингосстрах» не раскрывает состав акционеров. При этом доля Дерипаски указывалась в ежеквартальном отчете «Ингосстраха». Сейчас страховая компания также не раскрывает актуальный состав акционеров на основании решения совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года.

«Ингосстрах» занял 94-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России в 2021 году по версии Forbes. Выручка компании при составлении рейтинга была оценена в 118,9 млрд рублей. В 2022 году компания не вошла в перечень самых прибыльных российских компаний по версии Forbes.

Олег Дерипаска занял 54-е место в рейтинге Forbes «110 российских миллиардеров» 2023 года. Его состояние оценивается в $2,5 млрд. Олегу Дерипаске принадлежат активы группы En+, группы ГАЗ, «Аэродинамики» и агрохолдинга «Кубань». C 2018-го он находится под санкциями США. В 2022 году санкции в отношении миллиардера ввели Великобритания и Евросоюз.