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Бизнес ждет разъяснений от власти

И надеется, что, несмотря на продление карантина, отрасли все же смогут постепенно выходить из самоизоляции.
Э
  • 29/05/2020, 19:00
Автор: Юлия Данилова
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Нет никаких гарантий, что карантин будет снят в конце июня и не распространится на июль.

Большинство опрошенных InfoPro54 предпринимателей констатировали, что продление карантина можно было прогнозировать, если проанализировать, как выходят из изоляции рестораны, музеи, туриндустрия и т.д. в зарубежных странах.

— Наивно было предполагать, что меры самоизоляции снимут в конце мая, а с июня возобновится работа. Более того, нет никаких гарантий, что карантин будет снят в конце июня и не распространится на июль, — говорит директор группы компаний «Трево», амбассадор бизнес-школы Novikov School Аркадия Новикова, директор рестопаба «Шемрок» Никита Мельников.

Основатель и владелец гастрономической школы «Гастроинкубатор» , кейтенинговой компании «Браво, шеф» и салона красоты «Багира», председатель правления федерации рестораторов и отельеров Сибири, член общественного совета при минпромторге Новосибирской области Галина Шеломенцева в разговоре с корреспондентом InfoPro54 рассказала, что ситуация в индустрии гостеприимства Новосибирской области после выхода постановления губернатора резко накалилась.

— Мы призвали членов нашего сообщества взять паузу и дождаться разъяснений со стороны правительства и минпромторга Новосибирской области. Нам пообещали, что в ближайшее время будут проведены совещания, на которых рассмотрят судьбу отрасли и возможность открытия заведений, — поясняет Шеломенцева. — Коронавирусные вечеринки, прошедшие в городе 22-23 мая, нам, законопослушным предпринимателям, очень навредили. В том числе из-за этих вечеринок нам не разрешили открыться, хотя мы уже больше месяца ведем переговоры с органами власти и Роспотребнадзором, разрабатываем варианты постепенного выхода из карантина.

В частности, по словам Галины Шеломенцевой, речь идет о возможном открытии ресторанов в формате летников, как сделано во многих зарубежных странах. На открытом воздухе возможность заражения резко уменьшается, а весь персонал использует средства индивидуальной защиты.

Никита Мельников также полагает, что возможны варианты постепенного вывода ресторанной отрасли из карантина с различными ограничениями. Например, заполняемость 50% на площади не более 50 кв. м и расстоянием между столами в 2 м.

— Однако, на мой взгляд, запуск с такими ограничениями бизнесу не поможет. Это будет агония, просто растянутая во времени на аппарате искусственной вентиляции легких, — говорит Мельников. — Ресторанный бизнес по всей стране умирает. Многие заведения уже закрылись, в июне пойдет новая волна банкротств.

По прогнозам эксперта, если ситуация с самоизоляцией и работой с ограничениями продлится до осени, то около 80% игроков ресторанного рынка умрут. Среди 20% выживших будут те, кто работает на своих площадях, выстроили грамотный формат ресторанов, перепрофилировались на доставку или продажу сопутствующих товаров.

— Но даже среди тех, кто входит в эти 20%, я сейчас не вижу примеров, когда ресторатору удается выводить бизнес в плюс. Им еле-еле хватает средств на выплату зарплаты сотрудникам, — поясняет Мельников.

Больше всего в Новосибирске упал спрос на офисы и street retail

 Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ  Татьяна Гениберг считает решение губернатора о продлении карантина для торговых, бизнес-центров и коммерческой недвижимости вполне обоснованным.

— Мы и не ожидали другого решения, так как видим, что пока в Новосибирске идет рост количества заболевших. Пик пандемии в нашем регионе еще не пройден, поэтому гражданам целесообразно соблюдать режим самоизоляции и использовать СИЗы, — говорит она. — По коммерческой недвижимости, конечно, нанесен серьезный удар. В Новосибирске уже есть бизнес-центры класса А, у которых опустели 1-2 этажа из-за того, что съехали крупные арендаторы. Есть бизнес-центры класса В, стоящие наполовину пустыми. Многие собственники недвижимости переписали договоры аренды и взимают оплату от объема выручки. Да, еще месяц карантина — это дополнительные убытки, но жизнь людей стоит дороже. Собственники недвижимости, гарантирующие сохранность жизни посетителей, это прекрасно понимают. После «Зимней вишни» мы на многое стали смотреть иначе.

Из ТРЦ съедут около 25% нынешних арендаторов

Никита Мельников также отмечает, что на рынке девелопмента наблюдается серьезная просадка в арендном потоке. Во многих компаниях приостановлено заключение новых договоров и пролонгация старых. Особенно это касается коммерческой недвижимости: ТЦ, бизнес-центров.

— Важно понимать, что ситуация не улучшается. Да, все более-менее смирились и понимают, каким cash flow могут располагать в период пандемиии, постепенно встраиваются в новую реальность, оптимизируют косты, нащупывая новую точку безубыточности, формируют прогнозы. Арендаторы и арендаторы договариваются о разумных арендных ставках, чтобы просто выжить, дождаться окончания пандемии, — перечисляет он.

В складской и индустриальной недвижимости, по его словам, просадка наименее заметна, так как здесь более длинные контракты, большие площади, а у части бизнеса деятельность на складах не только не прекращается, но и наращивает объемы. Например, в сегменте интернет-торговли. У предприятий этой отрасли растет потребность в складских помещениях, что идет на руку собственникам складов как класса А, так и Б.

«Новосибирские санатории были готовы открыться с 1 июня»

Что касается образовательных услуг, то этот сегмент оказался самым мобильным и адаптивным. Татьяна Генибер отмечает, что многие организации, работающие на этом рынке, уже вышли в онлайн.

— Государственные образовательные учреждения перестроились очень быстро. В НГУЭУ, к примеру, сейчас проводится очень много занятий на различных интернет-платформах — как для студентов, так и для школьников. Летние МВА. Коммерческие образовательные компании также освоили дистанционные каналы взаимодействия с клиентами. Более консервативные — сидят и ждут, когда закончится карантин, но таких единицы, — уверена Гениберг. — Считаю, что сегодня, в принципе, очень многие виды деятельности можно без ущерба перевести в онлайн. Торговля непродовольственными товарами, различные развлекательные мероприятия и т. д. Нужно понять, что это наша новая реальность. Сидеть, страдать о том, что бизнес встал — нецелесообразно. Нужно учиться зарабатывать деньги по-новому.

Фитнес-клубам предлагают 25% загрузку

Представители фитнес-индустрии от комментариев отказались, отметив, что ждут разъяснений от регионального минпромторга.

— С точки зрения бизнеса, еще один месяц карантина явно не пойдет на пользу финансовому результату деятельности компаний. Но необходимо отталкиваться не только от финансов. Очевидно, что динамика заболеваемости на последней неделе растущая. И именно она говорит о том, что меры самоизоляции и карантин нужно соблюдать, — говорит председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. — Чем дисциплинированнее мы будем выполнять эти требования, тем меньше людей пострадает, тем быстрее закончится карантин. Без развлечений можно пожить — без здоровья нельзя.

Новый антирекорд — 103 заболевших коронавирусом за сутки

По данным оперативного штаба, на утро 29 мая в Новосибирской области за сутки зафиксированы 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов, сообщили в оперативном штабе. Всего в регионе накопительным итогом зарегистрированы 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент скончался.  В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ — 18 пациентов,

Фото: pixabay.com, автор- aimnotboy

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