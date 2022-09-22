В Новосибирске запустили проект по психологической поддержке приемных семей

Развитие доступных и эффективных сервисов поддержки замещающих семей одно из приоритетных направлений в сфере семейного устройства детей, утративших родительское попечение. Приемные родители особо подвержены эмоциональному выгоранию, ведь они воспитывают детей, которым зачастую требуется особое внимание и забота. Проект поможет вывести поддержку приемных семей на новый уровень благодаря возможности оказывать своевременную адресную помощь даже жителям отдаленных районов области.

Помощь квалифицированных психологов доступна родителям и приемным детям в режиме онлайн. В проекте участвуют 100 семей из четырех районов области (Новосибирский, Черепановский, Маслянинский и Сузунский). Для начала консультации со специалистом достаточно иметь мобильный телефон с приложением СберЗдоровье – по специальному промокоду поддержка доступна в течение года. В проекте участвуют только профессиональные детские и семейные психологи с опытом работы и специализацией на вопросах воспитания приемных детей.

Специалисты готовы оперативно помочь родителям своевременно выявить проблемы и найти решения, а также выстроить отношения с детьми и дать советы по воспитанию. Общение ребенка с психологом может помочь справиться с тревогой, стрессом и возрастными проблемами. Все консультации строго конфиденциальны, защищены надежным шифрованием и проходят в полном соответствии с Этическим кодексом, разработанным Коллегией по этике в психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования.

Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области:

«Мы рассчитываем, что такой формат взаимодействия с психологами не только получит развитие в будущем, но и поможет сформировать культуру обращения к специалистам, способным оказать профессиональную помощь. Иногда приемным родителям просто необходимо показать, как много они уже успели сделать, чтобы они снова могли поверить в свои силы. Уверена, что команда проекта поможет нашим семьям успешно справляться с трудностями, находить решения в сложных ситуациях и поддерживать благоприятный семейный климат».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: