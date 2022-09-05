В Новосибирске к энергетикам придет с проверкой муниципальный контроль

На сентябрьской сессии горсовета Новосибирска депутатам предстоит рассмотреть для принятия положение о муниципальном контроле «за исполнением единой теплоснабжающей организацией по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на территории города». Соответствующая информация размещена среди проектов решений будущей сессии на официальном сайте горсовета.

— Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, — сообщается в положении.

— В отношении объектов контроля, в зависимости от присвоенной им категории риска, плановые контрольные мероприятия проводятся со следующей периодичностью: для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, — 1 раз в год; для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, — 1 раз в 2 года; для объектов, отнесенных к категории среднего риска, — 1 раз в 3 года, — говорится в положении. — Плановые мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

Полномочия контрольного органа возлагаются на департамент энергетики и ЖКХ мэрии, а в качестве мероприятий прописываются инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная и выездная проверки и выездное обследование объектов.

В качестве показателя чрезвычайной категории риска обозначено выполнение единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. К высокому риску отнесено количество аварий за год (70 и более) и сообщений (10 и более) о нарушении со стороны теплоснабжающей организации обязательных требований, поступивших от граждан, СМИ и правоохранительных органов. В случае, если нарушения по результатам контрольных мероприятий не будут устранены, федеральным законодательством предписывается ряд мер в отношении теплоснабжающей организации, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что создание в мэрии подразделения для муниципального контроля еще в марте анонсировал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. Он напомнил, что в ценовых зонах теплоснабжения преимущественным правом на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения обладает единая теплоснабжающая организация без проведения конкурса (В Новосибирске это ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.). Кроме того, конкурс на право заключения концессионного соглашения в ценовой зоне проводится в случае отказа единой теплоснабжающей организации от заключения концессионного соглашения.

В начале августа в мэрии заявили о пересмотре условий тепловой концессии. Как следует из постановления главы города, до 31 декабря группа должна провести переговоры с «Новосибирской теплосетевой компанией» в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования. По результатам переговоров до 15 января 2023 года «Новосибирская теплосетевая компания» должна будет представить в мэрию города на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.

Ранее редакция сообщала, когда в дома новосибирцев станет поступать тепло.