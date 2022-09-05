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В Новосибирске к энергетикам придет с проверкой муниципальный контроль

  • 05/09/2022, 16:17
Автор:
муниципальный контроль
Проверку можно организовать по сообщениям СМИ, граждан и правоохранительных органов. Это один из пунктов реализации тепловой концессии, которая формируется в мэрии.

На сентябрьской сессии горсовета Новосибирска депутатам предстоит рассмотреть для принятия положение о муниципальном контроле «за исполнением единой теплоснабжающей организацией по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на территории города». Соответствующая информация размещена среди проектов решений будущей сессии на официальном сайте горсовета.

Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, сообщается в положении.

Новости Новосибирска

Для контроля за тепловой концессией департаменту мэрии добавили полномочий

Полномочия контрольного органа возлагаются на департамент энергетики и ЖКХ мэрии, а в качестве мероприятий прописываются инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная и выездная проверки и выездное обследование объектов.

 В отношении объектов контроля, в зависимости от присвоенной им категории риска, плановые контрольные мероприятия проводятся со следующей периодичностью: для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, 1 раз в год; для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, 1 раз в 2 года; для объектов, отнесенных к категории среднего риска, 1 раз в 3 года, говорится в положении. Плановые мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

В качестве показателя чрезвычайной категории риска обозначено выполнение единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. К высокому риску отнесено количество аварий за год (70 и более) и сообщений (10 и более) о нарушении со стороны теплоснабжающей организации обязательных требований, поступивших от граждан, СМИ и правоохранительных органов. В случае, если нарушения по результатам контрольных мероприятий не будут устранены, федеральным законодательством предписывается ряд мер в отношении теплоснабжающей организации, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что создание в мэрии подразделения для муниципального контроля еще в марте анонсировал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. Он напомнил, что в ценовых зонах теплоснабжения преимущественным правом на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения обладает единая теплоснабжающая организация без проведения конкурса (В Новосибирске это ООО «Сибирская генерирующая компания». Ред.). Кроме того, конкурс на право заключения концессионного соглашения в ценовой зоне проводится в случае отказа единой теплоснабжающей организации от заключения концессионного соглашения.

новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска и инвестор пересмотрят условия тепловой концессии

В начале августа в мэрии заявили о пересмотре условий тепловой концессии. Как следует из постановления главы города, до 31 декабря группа должна провести переговоры с «Новосибирской теплосетевой компанией» в форме совместных совещаний в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования. По результатам переговоров до 15 января 2023 года «Новосибирская теплосетевая компания» должна будет представить в мэрию города на рассмотрение предложение и проект концессионного соглашения с внесенными изменениями.

 

Ранее редакция сообщала, когда в дома новосибирцев станет поступать тепло.

 

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : муниципальный контроль Концессия по теплоснабжению


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