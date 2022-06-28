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Итоги XIV добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» в Республике Алтай неутешительны

  • 28/06/2022, 10:23
новости Алтая
Проверка фотоловушек показала, что на хребте Чихачева в период с ноября 2021 года по май 2022 года было всего 2 фиксации снежного барса.

В состав экспедиции вошли 4 сотрудника Алтайского биосферного заповедника и 11 добровольцев из Алтайского края, Барнаула, Ижевска, Новосибирска, Московской области, и Санкт-Петербурга. Экспедиция была приурочена 90-летию Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

Задача участников — проверить 30 фотоловушек на 13 зимних локациях, а также установить сети новых фотоловушек на летне-осенний период для мониторинга на хребте Чихачева, который является одной из ключевых трансграничных группировок снежного барса. 90% этих представителей кошачьих в России живут в Республиках Тыва, Алтай и Бурятия.

— Полевые работы проходили в суровых погодных условиях. Во время восхождений добровольцы трудились при шквалистом ветре, тумане, дожде с градом и сильном снеге, – отмечает старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Спицын. — В условиях бездорожья экспедиционные автомобили не выдерживали нагрузку и выходили из строя. Благодаря слаженной работе опытных ветеранов и трудолюбивых новичков одновременно двумя базовыми лагерями был выполнен весь запланированный объем работ в максимально короткие сроки. Были установлены на летний период 44 фотоловушки в 20 локациях.

Проверка фотоловушек показала, что на хребте Чихачева в период с ноября 2021 года по май 2022 года было всего 2 фиксации снежного барса в пятикилометровой пограничной зоне. 11 декабря 2021 года — одна особь (самец) и 8 января 2022 года — самка с двумя котятами 2021 года рождения. Эти снежные барсы больше не попадали в объективы фотоловушек остальной сети, что говорит об их недолгом заходе на алтайскую сторону хребта, скорее всего, они вернулись на монгольскую территорию. Даже в самом результативном месте, у камня в урочище Богуты, не было ни одной фиксации, это впервые за всю историю наблюдения за снежными барсами.

— Такой бедственной ситуации с поголовьем горных копытных и отсутствием снежных барсов не было за всю историю мониторинга на хребте Чихачева. Старейший снежный барс Хоргай в связи с резким сокращением численности сибирских горных козлов и аргали также ушел. Последний раз он попал в объектив автоматических камер 17 февраля 2021 года на тувинской стороне хребта Чихачева, — говорят участники экспедиции «По следам снежного барса».

Если в прошлом году добровольцы наблюдали стадо сибирских горных козлов около 20 особей, то в данную экспедицию были встречены всего 4 молодых особи на всей обследуемой территории. С аргали, который тоже является краснокнижным животным, дела обстоят не лучше. Фотоловушки показали только единичные проходы, а во время работы экспедиция встретила всего 6 самцов.

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Судя по регистрации Хоргая, старейшего самца снежного барса в России, наблюдение за которым производится с 2011 года, в предыдущие года величина его охотничьего участка занимала площадь не менее 750 кв. км. Это косвенно свидетельствует о весьма бедной кормовой базе на данной территории. Небольшое количество сибирских горных козлов сохранилось на данной территории благодаря охраняемой пограничной зоне. Во время прохождения экспедиции в средней части хребта Чихачева близко к границе с Республикой Тыва добровольцы слышали выстрелы.

Проблема усугубляется тем, что хребет Чихачева является общедоступными охотничьими угодьями Кош-Агачского района и находится в ведении Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай. Уже много лет общественники, дирекция Алтайского биосферного заповедника ходатайствуют о придании хребту Чихачева и сопредельных территорий статуса особо охраняемых природных земель.

Осенью прошлого года большой общественный резонанс вызвала информация, опубликованная в соцсетях охотником Татьяной Баулиной, где она разместила фото с трофеем — горным козерогом. На которого с каждым годом и так выделялось все меньше и меньше квот на отстрел. По сравнению с 2011 годам — в 2,5 раза, что уже говорит о резком снижении популяции основного источника питания снежного барса, но запрет на отстрел этого вида все равно не вводился из-за активного лобби организаторов трофейной охоты.

После громких выступлений общественности глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел трехлетний мораторий на отстрел горного козерога. Надеемся, что в дальнейшем голос защитников природы будет услышан, и этим территориям придадут статус особо охраняемых, чтобы сохранить красоту первозданной природы, которая пока есть в этих местах. Всего в России, по данным на 2020 год, зарегистрирован 51 снежный барс, результаты мониторинга по 2021 году станут известны, когда будут собраны все данные.

 

Ранее редакция рассказывала о планах по развитию новосибирского зоопарка. 

Фото с сайта Алтайского государственного природного биосферного заповедника

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Рубрики : ЦУР Общество Право&Порядок

Регионы: Алтай

Теги : экология Охота общество


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