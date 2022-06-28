Рекламодателям

Комиссия мэрии проверила стоматологическую концессию

  • 28/06/2022, 09:31
Автор:
новости Новосибирска
В год концессионер должен безвозмездно оказывать услуги минимум 300 гражданам.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска провел проверку выполнения условий концессионного соглашения по городской стоматологической поликлинике №6. Концессионером выступает ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника №6».

новости Новосибирска

Аудиторы предлагают создать прецедент расторжения городской концессии

Как говорится в акте по результатам контроля, по соглашению концессионер бесплатно предоставляет услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов гражданам, проживающим на территории Новосибирской области. За 2021 год Минздрав Новосибирской области на зубопротезирование в медучреждение направил 104 человека. Проведено протезирование 78 человек. 26 не проведено (отказ, умер, нет в городе). По соглашению в год концессионер должен оказывать услуги минимум 300 гражданам.

За 6 месяцев 2022 года Минздрав области направил на протезирование 41 человека, оказаны услуги 23, в процессе протезирования находятся два пациента.

Как поясняется на сайте мэрии, направления на изготовление и ремонт зубных протезов (в рамках концессионного соглашения) могут получить граждане, имеющие право на получение социальной помощи (участники и инвалиды ВОВ, а также приравненные к ним лицам, почетные жители города Новосибирска, лица, признанные инвалидами или малоимущими).  Для этого им необходимо обратиться в министерство здравоохранения Новосибирской области за направлением на изготовление и ремонт зубных протезов .

Концессионное соглашение между мэрией города Новосибирска и ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника № 6» заключено в 2010 году. По договору концессионер должен реконструировать здание (строительство закрытого пандуса с дополнительным входом, установка поручней на входе, реконструкция лифтовой системы объекта концессионного соглашения и т.д.), а также безвозмездно оказывать определенный набор услуг льготным категориям населения. В момент проверки в поликлинике шли ремонтные работы на цокольном и пятом этаже.

 

Ранее редакция рассказывала о планах региона по развитию медицинского туризма. 

Фото pixabay — rgerber

526

Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : медицина концессия бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

СГК купила IT-компанию

Ключевой задачей нового актива будет обеспечение информационной и технологической безопасности генерирующих производств энергокомпании.
Читать статью >>
новости Алтая

Итоги XIV добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» в Республике Алтай неутешительны

Проверка фотоловушек показала, что на хребте Чихачева в период с ноября 2021 года по май 2022 года было всего 2 фиксации снежного барса.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Грузоперевозчики попали в «ножницы цен»

Тарифы на грузоперевозки упали до 40% на фоне сокращения объема перевозок, роста цен на запчасти и ужесточения конкуренции.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Региональным депутатам прописали новые меры ответственности

И новое основание для досрочного прекращения полномочий.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Техноимперия Россия. Почему бы и нет?

Все материалы
Лента новостей

СГК купила IT-компанию

28/06/2022, 11:22

Дорожники выявили брак в строительных материалах, которые используются на дорогах

28/06/2022, 10:29

Итоги XIV добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» в Республике Алтай неутешительны

28/06/2022, 10:23

Спрос на вахтовиков в Новосибирске за год вырос на 53%

28/06/2022, 09:28
Популярное

Лишать водительских прав при ухудшении здоровья предложили в Госдуме

27/06/2022, 15:31

Финансовый гороскоп на июль

27/06/2022, 15:16

Каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя

27/06/2022, 11:39

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

АО «РЭС» обеспечит электричеством 6 новых школ в Новосибирске

28/06/2022, 09:00

Вклад «Копилка+» поможет увеличить накопления для будущих покупок

27/06/2022, 17:39

ВТБ запускает сервис быстрой проверки сайтов на безопасность

27/06/2022, 17:35
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска