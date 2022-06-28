Комиссия мэрии проверила стоматологическую концессию

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска провел проверку выполнения условий концессионного соглашения по городской стоматологической поликлинике №6. Концессионером выступает ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника №6».

Как говорится в акте по результатам контроля, по соглашению концессионер бесплатно предоставляет услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов гражданам, проживающим на территории Новосибирской области. За 2021 год Минздрав Новосибирской области на зубопротезирование в медучреждение направил 104 человека. Проведено протезирование 78 человек. 26 не проведено (отказ, умер, нет в городе). По соглашению в год концессионер должен оказывать услуги минимум 300 гражданам.

За 6 месяцев 2022 года Минздрав области направил на протезирование 41 человека, оказаны услуги 23, в процессе протезирования находятся два пациента.

Как поясняется на сайте мэрии, направления на изготовление и ремонт зубных протезов (в рамках концессионного соглашения) могут получить граждане, имеющие право на получение социальной помощи (участники и инвалиды ВОВ, а также приравненные к ним лицам, почетные жители города Новосибирска, лица, признанные инвалидами или малоимущими). Для этого им необходимо обратиться в министерство здравоохранения Новосибирской области за направлением на изготовление и ремонт зубных протезов .

Концессионное соглашение между мэрией города Новосибирска и ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника № 6» заключено в 2010 году. По договору концессионер должен реконструировать здание (строительство закрытого пандуса с дополнительным входом, установка поручней на входе, реконструкция лифтовой системы объекта концессионного соглашения и т.д.), а также безвозмездно оказывать определенный набор услуг льготным категориям населения. В момент проверки в поликлинике шли ремонтные работы на цокольном и пятом этаже.

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