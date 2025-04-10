Новосибирский ритейл разворачивается в сторону локальных брендов

В начале апреля стало известно о коллаборации сети мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY и российского производителя спортивной и casual одежды FORWARD. По мнению опрошенных Infopro54 участников рынка, это пример нового тренда, который развивается в ритейле: российские локальные производители заходят в крупные мультибрендовые сети, где ранее был представлен преимущественно иностранный ассортимент. Основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова убеждена, что начало этому процессу было положено санкционной политикой, запущенной европейскими странами в 2022 году.

— Действительно, российские бренды все активнее заходят на крупные мультибрендовые площадки. Место для изделий российских, в том числе и новосибирских, производителей находится не только в сегменте массмаркета и премиум, но и люкса. Сегодня уже в любом торговом центре, как столицы нашей Родины, так и столицы Сибири, представлены наши локальные бренды. Начало этому процессу положили именно антироссийские санкции, — заявила эксперт в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Если вести отчет с февраля 2022 года, то за это время нашу страну покинули более ста иностранных сетевых операторов одежды. Среди них такие популярные бренды, как Inditex (магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius), шведская H&M, Uniqlo и другие. Помимо них Россию покинули французские холдинги LVMH (Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и др.) и Kering (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen), ориентированные на люксовую категорию товаров.

— С этого времени байеры крупных мультибрендовых сетей находятся в постоянном поиске новых российских брендов, которые подойдут им по концепции и будут интересны их площадкам. И эта тенденция лишь укрепляется. Конечно, вытеснить привычные иностранные бренды с российских площадок не получится. Многие россияне не готовы отказаться от западных изделий, но они все внимательнее приглядываются и к продукции отечественных производителей, которые постепенно завоевывают их внимание и последующее доверие, — рассказывает Надежда Исхакова.

Растущая популярность российских брендов связана и с минимизации рисков, связанных с привлечением иностранных компаний. В современных реалиях отечественный, локальный, производитель выглядит более стабильно, а значит и надежно.

— Мировой рынок кипит и периодически преподносит разные сюрпризы. На этом фоне наши компании выглядят спокойной гаванью. Именно поэтому наш ритейл все охотнее привлекает их на свои площадки, а байеры ведут их активный поиск. Конечно, здесь тоже есть определенные риски, ведь большинство новых брендов являются стартапами, которые зашли на рынок ни так давно. Но даже при таких вводных они выглядят более надёжными партнерами, — подытожила собеседница Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что локальным брендам и дизайнерам проще выйти на рынок Центральной России, чем Новосибирска.