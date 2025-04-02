Из списка Forbes исчезли 24 российских миллиардера

В списке самых богатых людей Forbes 2024 года 24 российских миллиардера больше не упоминаются как российские предприниматели.

Так, основатель СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко теперь указан как миллиардер из Объединенных Арабских Эмиратов. Его коллега, Мишель Литвак, основатель холдинга ОТЭКО, также стал резидентом ОАЭ.

Основатель USM Алишер Усманов числится в списке как миллиардер из Узбекистана. Бизнес-партнер основателя «Лукойла» Вагита Алекперова — Леонид Федун и Дмитрий Рыболовлев («Монако») теперь в списке предпринимателей из Монако.

Среди израильских предпринимателей — основатель компании «Акрон» Вячеслав Кантор, бывший глава «Яндекса» Аркадий Волож, экс-акционер «Вимм-билль-данна» Гавриил Юшваев и бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут.

Как сообщают «Ведомости», также в списке упоминаются восемь бизнесменов, резиденция которых находится в Швейцарии: Михаил Прохоров, основатель «Онэксима», Егор Кульков, основатель «Фармстандарта», Александр Михальский, Владимир и Николай Фартушняки, совладельцы сети магазинов «Спортмастер», Юрий Шефлер, владелец Amber Beverage Group Holding, Олег Бойко, основатель Finstar Financial Group и «Рив Гош», а также Андрей Раппопорт, сооснователь Альфа-банка и «Сколково».

Сергей Ломакин, Артём Хачатрян (FixPrice), Глеб Фетисов (экс-сенатор и бывший владелец «Моего банка») теперь фигурируют в списке бизнесменов Кипра.

Лена Батурина (Inteco Management) вошла в перечень предпринимателей из Великобритании, Алексей Кузьмичёв («Альфа-групп») — из Франции, Денис Штенгелов («КДВ групп») — из Австралии, а Пётр Авен (Альфа-Банк) — из Латвии.

В 2025 году количество российских бизнесменов, вошедших в мировой рейтинг Forbes, достигло рекордного уровня — 146 человек, из них 15 впервые включены в список. Среди них — Татьяна Володина, владелица группы компаний «Алькор и Ко» («ЛʼЭтуаль», «Подружка»), которая стала пятой женщиной-миллиардером в России, её состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Второй год подряд самым состоятельным россиянином признан Алекперов.

Напомним, в декабре 2023 года был осужден экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов. В январе 2025 приставы запустили процесс изъятия его имущества. В феврале 2025 Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации. Такое решение 1 февраля 2025 года принял московский Арбитражный суд по иску Генпрокуратуры. В конце марта основатель холдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович и его партнер Максим Басов были задержаны полицией в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

По оценке эксперта, только в Новосибирской области под национализацию попадают сотни предприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что три компании из Новосибирска вошли в ТОП работодателей России журнала Forbes в 2024 году. Всего в рейтинг было включено 167 компаний.