Новосибирцы стали чаще отказываться от наследства

Получение наследства для многих выглядит как приятный сюрприз или решение жилищного вопроса. Однако «наследственный транш» может обернуться не только квартирой или счётом в банке, но и долгами предыдущего владельца. По оценкам экспертов, в России значительная часть наследников отказывается от имущества именно из-за неподъёмных кредитов усопшего.

В Нотариальной палате Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что предупреждение наследников о долгах изменило их поведение. Люди перестали вступать в наследство вслепую.

— Случаи отказа наследников от наследства после извещения их о долгах наследодателей нередки, но в основном происходят, когда стоимость долгов превышает стоимость наследственного имущества, — сообщили в объединении нотариусов.

В палате уточнили: точной статистики по отказам не ведётся, но подобные случаи перестали быть редкостью.

Другая больная тема для новосибирцев — судебные споры из-за завещаний. В интернете и даже в некоторых юридических блогах кочует термин «слова-триггеры». Нотариальная палата называет это вымыслом.

— Текст завещания является формализованным, поэтому «слова-триггеры» в подобных документах отсутствуют, — заявили в палате.

Завещание составляется по строгим правилам. В нём нет места кодовым словам, хитрым оборотам и необычным формулировкам. Если человек хочет лишить кого-то наследства, он делает это прямо — в рамках закона.

В Нотариальной палате подчеркнули, что судебные споры из-за завещаний почти всегда вызваны не коварными словами, а либо ошибками самого завещателя (например, неправильно написал фамилию или дату рождения наследника), либо нежеланием родственников мириться с тем, что их исключили из наследства.

— Дела о редких технических ошибках в тексте завещания суд рассматривает в порядке особого производства, где спор о праве отсутствует. Чаще такие ошибки связаны не с работой нотариуса, а с неверной информацией, предоставленной самим завещателем, — резюмировали в Нотариальной палате.

