Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Сибирячка два месяца живёт без света из-за спора за наследство в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Иногда семье удается подключаться к централизованному энергоснабжению через соседей

На улице Белинского в Октябрьском районе были два жилых дома, сгоревшие в 2012 году. После пожара участок разделили на два меньших. На право собственности претендовали четверо наследников, включая Любовь, получившую 2/5 доли от матери. В 2025 году Любовь узнала, что племянница покойной уже владеет землёй, якобы заявив нотариусу об отсутствии других родственников.

— Не знаем, как это произошло, потому что никаких оповещений нам не приходило. Мы наняли адвоката, и теперь идут судебные разбирательства по поводу наследства. Помимо этого, решается вопрос оформления участка с домом на маму, — поделилась с Горсайтом Наталья, дочь героини.

При этом в доме отключили свет, под предлогом, что в нем якобы никто не живет. В таких условиях семья живет уже два месяца. Иногда удается подключаться к централизованному энергоснабжению через соседей, с их разрешения. Дочь героини рассказала изданию, что  обращалась в различные инстанции, в том числе к главе СК Александру Бастрыкину. Однако никаких результатов это пока не принесло.

В СУ СК России по Новосибирской области заявили, что, по данным АИК-надзора, обращение от Любови в следственное управление не поступало. В прокуратуре Октябрьского района также рассказали, что женщина не обращалась в надзорный орган.

Ранее редакция сообщала о том, что близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске.

Источник фото: Горсайт/ Автор — Наталья.

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : наследство

549
0
0
Предыдущая статья
На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД
Следующая статья
СКИФ заработает на полную мощность в Новосибирске в 2027 году

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева прокомментировала ключевые тренды, которые сформировались на рынке юридических услуг для бизнеса и граждан в Новосибирской области, а также оценила вызовы 2026 года.

В качестве третьего лица в 2025 году прокуратура стала вступать практически во все споры, где есть государственные интересы. Иски прокуратуры очень разнообразны: об изъятии собственности, о применении последствий ничтожности сделок.

Читать полностью

Собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию

Автор: Юлия Данилова

Учредитель торговой сети «Мария-Ра» Александр Ракшин передал часть своих акций в компаниях семье. В частности, его супруга Галина Ракшина получила 33.4% акций в ООО «Мария-Ра», а дети — Алла и Евгений Ракшины — по 33,3%. Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 5 ноября. Выручка компании за 2024 год составила 10,3 млрд рублей, чистая прибыль — 5,5 млрд. Специализация — управление объектами недвижимости.

По данным сервиса Контур Фокус, 5 ноября аналогичное решение было принято по компании ООО «Новая Сибирь». Ее выручка в 2024 году составила 400,6 млн рублей, чистая прибыль — 117,4 млн.

Читать полностью

В «Новосибирский крематорий» пришли приставы

Автор: Юлия Данилова

Сегодня, 7 марта, в «Новосибирский крематорий» приехали приставы и СОБР.  Об этом сообщил адвокат Дмитрий Шитов в своем телеграм-канале и выложил соответствующее видео. Он отметил, что представители власти «стоят на входе и ждут разрешения, чтобы зайти».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин подтвердил Infopro54, что видео достоверное и приставы приезжали в крематорий.

Читать полностью

Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Октябрьский районный суд поставил точку в споре о наследстве, который возник после гибели участника СВО. Брат-близнец погибшего попытался через суд лишить вдову прав на имущество.

Житель Новосибирска хотел, чтобы суд признал жену брата недостойным наследником. Он объяснил это тем, что вдова вела себя недостойно на похоронах своего супруга, а вступая с ним в брак,  не стремилась создать семью, а лишь хотела улучшить своё материальное положение.

Читать полностью

Отец вспомнил о сыне после его гибели на СВО ― теперь он требует компенсацию

Автор: Артем Рязанов

Отец погибшего на СВО бойца вспомнил о сыне, только когда узнал, что может получить большие выплаты. Военный погиб в апреле 2024 года.

Мать бойца обратилась в общественную организацию «Народный фронт» с просьбой восстановить справедливость.

Читать полностью

Мошенники отжали квартиру умершего у новосибирской мэрии

Автор: Ольга Кирсанова

Прокуратурой Новосибирска проведена проверка и выявлено, что неустановленные лица подделали свидетельство о наследстве на квартиру умершего гражданина. У усопшего не было наследников, завещания так же не было составлено.

— При отсутствии наследников, квартира умершего является вымороченной и должна перейти в муниципальную собственность города Новосибирска и войти в состав муниципального жилищного фонда, — сообщили в прокуратуре.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Общество

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Власть

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Бизнес Власть

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Общество

В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Общество Право&Порядок

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Общество

СКИФ заработает на полную мощность в Новосибирске в 2027 году

Власть Общество Право&Порядок

На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД

Власть Город

На качественную уборку тротуаров в Новосибирске необходим миллиард

Общество

Режим «черного неба» ввели в Новосибирске и Искитиме

Финансы

Новосибирская область демонстрирует рекордный рост вкладов физических лиц

Туризм

Новосибирцы зимой побывали в 76 странах

Бизнес Власть

В Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду

Власть Общество

«Война — это коллективный труд»: Сергей Конько обратился за помощью в оснащении отряда «Вега» к новосибирцам

Бизнес Недвижимость

Скачкообразный рост предложения апартаментов на рынке Новосибирска неизбежен

Власть Отставки и назначения

В мэрии Новосибирска сменился начальник департамента имущества

Власть Общество

Охранный статус тормозит развитие новосибирского Академгородка

Бизнес Медицина

«Когда приспичит»: новосибирцы отказываются от дорогих стоматологических услуг

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности