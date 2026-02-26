Сибирячка два месяца живёт без света из-за спора за наследство в Новосибирске

На улице Белинского в Октябрьском районе были два жилых дома, сгоревшие в 2012 году. После пожара участок разделили на два меньших. На право собственности претендовали четверо наследников, включая Любовь, получившую 2/5 доли от матери. В 2025 году Любовь узнала, что племянница покойной уже владеет землёй, якобы заявив нотариусу об отсутствии других родственников.

— Не знаем, как это произошло, потому что никаких оповещений нам не приходило. Мы наняли адвоката, и теперь идут судебные разбирательства по поводу наследства. Помимо этого, решается вопрос оформления участка с домом на маму, — поделилась с Горсайтом Наталья, дочь героини.

При этом в доме отключили свет, под предлогом, что в нем якобы никто не живет. В таких условиях семья живет уже два месяца. Иногда удается подключаться к централизованному энергоснабжению через соседей, с их разрешения. Дочь героини рассказала изданию, что обращалась в различные инстанции, в том числе к главе СК Александру Бастрыкину. Однако никаких результатов это пока не принесло.

В СУ СК России по Новосибирской области заявили, что, по данным АИК-надзора, обращение от Любови в следственное управление не поступало. В прокуратуре Октябрьского района также рассказали, что женщина не обращалась в надзорный орган.

