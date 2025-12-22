Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Управляющий партнёр АБ «Гребнева и партнёры» Ирина Гребнева прокомментировала ключевые тренды, которые сформировались на рынке юридических услуг для бизнеса и граждан в Новосибирской области, а также оценила вызовы 2026 года.

Прокуратура везде

В качестве третьего лица в 2025 году прокуратура стала вступать практически во все споры, где есть государственные интересы. Иски прокуратуры очень разнообразны: об изъятии собственности, о применении последствий ничтожности сделок.

Помимо уже нашумевшей деприватизации и изъятия стратегических активов, находящихся под контролем недружественных государств, в практике стали возникать случаи, когда при выявлении нарушений, в том числе при заключении сделок с недобросовестными контрагентами или при нарушениях, допущенных при подаче заявок на участие в муниципальных и государственных торгах, прокуратура обращается в суд с исками о признании заключённых сделок недействительными и применении последствий их недействительности. В итоге с предпринимателей взыскивают все средства, полученные по этим сделкам, в доход государства.

Один из самых громких споров 2025 года для Сибири, да и России в целом — это спор об изъятии у семьи Штенгеловых холдинга «КДВ Групп» по так называемым «экстремистским мотивам».

Налоговая реформа пугает

Второй тренд — налоговая реформа: повышение НДС до 22% и снижение порога его оплаты с 60 до 20 млн рублей, а также отмена ковидной льготы в соцфонды — выплаты повысились с 15% до 30% за каждый рубль зарплаты. Реформа еще не началась, но уже вызывала у предпринимателей повышенную нервозность, вынудив многие компании полностью пересматривать свои бизнес-процессы. Это серьезный удар по малому и среднему бизнесу.

«Дело Долиной»

Самым скандальным, но уже завершившимся, оказалось «Дело Долиной». Нельзя сказать, что это новый тренд, хотя он сформировал судебную практику. Итоговое решение высшей судебной инстанции, выявило грубые ошибки, допущенные судами трех инстанций, и вновь актуализировало дискуссию о качестве правосудия и ответственности судей. Лариса Долина признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, по которому часть фигурантов уже осуждена. В рамках этого уголовного дела она заявила гражданский иск на сумму 178 млн рублей, и за ней сохранено право предъявлять требования в порядке гражданского судопроизводства. При этом Полина Лурье в том же уголовном деле проходила лишь в статусе свидетеля. Но квартира все равно была оставлена за Долиной, не была применена двусторонняя реституция.

В профессиональной среде не исключают, что в условиях обсуждаемой «чистки» судебной системы возможны кадровые решения в отношении судей, участвовавших в рассмотрении дела.

Корпоративные банкротства стали невыгодны

После введения государственных пошлин в Новосибирской области резко снизилось количество корпоративных банкротств. Экономическая ситуация по-прежнему нестабильная, но в 2025 году банки и сами предприятия стали гораздо реже обращаться с заявлениями о банкротстве. Все поняли, что банкротство — это дорого, долго и в нем нет никакого смысла. Согласно официальной статистике, кредиторы, у которых права требования не обеспечены залогом, получают в банкротстве до 5% от заявленных требований. Раньше борьба за получение даже этих средств была бесплатной, а сейчас за каждое действие нужно нести расходы. Поэтому мы наблюдаем значительное снижение судебной нагрузки в части банкротных дел.

Многие юристы предрекают, что в 2026 году активность в этом сегменте вырастет. Мне кажется, что при сложившемся законодательстве проще реструктуризироваться и договариваться с должниками без банкротства.

При этом я не верю в медиацию, так как у нас нет этой культуры, нет достаточного количества профессионалов-медиаторов, которые были бы одинаково авторитетны для конфликтующих сторон. С другой стороны, у нас всегда были договоренности и реструктуризации. Предприниматели договариваются друг с другом и с банками. Банки тоже идут навстречу: помогают снизить кредитную нагрузку, найти инвесторов, выкупают активы либо забирают их за долги.

Меньше спорят по патентам

В Новосибирске упало количество патентных споров — это официальная статистика арбитражного суда региона. На мой взгляд, это связано со снижением экономической активности.

Тем не менее тема на слуху, так как в 2025 году истекает три года с момента ухода с российского рынка многих иностранных компаний и сроки защиты их брендов и товарных знаков заканчиваются.

Наследство сохраняет актуальность

Споров вокруг наследства было достаточно всегда, но сейчас мы вошли в фазу, когда делятся не просто какие-то личные активы. Предприниматели, создававшие бизнес с 90-х годов и сформировавшие значительную наследственную массу, уходят из жизни. К сожалению, у наследников нет согласия о каких-либо завещательных распоряжениях, а иногда они в принципе не оставлены.

Впрочем, этот тренд стартовал с ковида, когда мы увидели много внезапных смертей экономически активных людей в самом расцвете сил.

Прогноз на 2026 год

В будущем году наиболее вероятен рост количества налоговых дел, так как налоговая нагрузка на бизнес резко вырастет. Следующим шагом будет контроль за подоходным налогом, то есть людей заставят жить по средствам, а ключевой задачей будет вывести бизнес из тени.

Не исключаю сохранение тренда, связанного с исками прокуратуры против коррупции и хищения бюджетных средств.

Интересной историей для Новосибирска будет принятое в 2025 году к производству заявление о банкротстве МОП «Энергия». Посмотрим, как это дело будет развиваться, как будут оцениваться решения муниципалитета.

