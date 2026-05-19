Крематорий в Новосибирске вернулся в общую собственность братьев Якушиных

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по спору наследников основателя новосибирского крематория Сергея Якушина. Тяжба между братьями Родионом и Борисом, растянувшаяся на несколько лет, завершилась. Суд признал недействительным изменение устава ООО «Технофорум», которое единолично провел младший брат, используя статус доверительного управляющего.

Разбирательство началось с раздела наследства, оформленного Сергеем Якушиным 25 ноября 2020 года. Он распределил доли в обществе «Технофорум» между сыновьями: 51% переходил к Родиону, 49% — к Борису. После смерти отца в июле 2022 года Родион подал заявление о принятии наследства. Однако в течение полугода, пока длилась процедура, нотариус назначил Бориса доверительным управляющим долей в уставном капитале общества.

Как указано в постановлении суда, «доля умершего перешла к наследникам со дня открытия наследства». Это означало, что у Родиона возникли все права участника общества, включая право голосовать по ключевым вопросам. Тем не менее в декабре 2023 года Борис, действуя как доверительный управляющий, принял решение об утверждении устава в новой редакции. Если раньше для изменения устава требовалось большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, то новая редакция предусматривала единогласие всех участников.

Суд округа назвал это решение «сделкой, совершенной при злоупотреблении правом».

— Доверительный управляющий принял оспариваемое решение не в соответствии с целями доверительного управления наследственным имуществом. Внесенные изменения в устав не направлены на сохранение общества как актива и увеличение его стоимости, — указано в постановлении суда.

Изначально Родион Якушин обратился в арбитраж с требованием признать недействительными решение об утверждении устава в новой редакции, сам устав в редакции от 22 декабря 2023 года, а также запись в Едином государственном реестре юридических лиц о внесении изменений в учредительный документ. Суды первой и апелляционной инстанций полностью удовлетворили иск. Кассация, проверив материалы дела, не нашла оснований для пересмотра.

— Осуществляя доверительное управление, доверительный управляющий обязан действовать в интересах выгодоприобретателя, а не в обход его прав, — резюмировал окружной суд.

Теперь постановление вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области произошло повышение стоимости ритуальных услуг. По словам директора Новосибирского крематория основной причиной стали затраты на коммунальные платежи.