Крематорий в Новосибирске вернулся в общую собственность братьев Якушиных

Автор: Оксана Мочалова

Суд округа отменил единоличное изменение правил голосования в уставе

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по спору наследников основателя новосибирского крематория Сергея Якушина. Тяжба между братьями Родионом и Борисом, растянувшаяся на несколько лет, завершилась. Суд признал недействительным изменение устава ООО «Технофорум», которое единолично провел младший брат, используя статус доверительного управляющего.

Разбирательство началось с раздела наследства, оформленного Сергеем Якушиным 25 ноября 2020 года. Он распределил доли в обществе «Технофорум» между сыновьями: 51% переходил к Родиону, 49% — к Борису. После смерти отца в июле 2022 года Родион подал заявление о принятии наследства. Однако в течение полугода, пока длилась процедура, нотариус назначил Бориса доверительным управляющим долей в уставном капитале общества.

Как указано в постановлении суда, «доля умершего перешла к наследникам со дня открытия наследства». Это означало, что у Родиона возникли все права участника общества, включая право голосовать по ключевым вопросам. Тем не менее в декабре 2023 года Борис, действуя как доверительный управляющий, принял решение об утверждении устава в новой редакции. Если раньше для изменения устава требовалось большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, то новая редакция предусматривала единогласие всех участников.

Суд округа назвал это решение «сделкой, совершенной при злоупотреблении правом».

— Доверительный управляющий принял оспариваемое решение не в соответствии с целями доверительного управления наследственным имуществом. Внесенные изменения в устав не направлены на сохранение общества как актива и увеличение его стоимости, — указано в постановлении суда.

Изначально Родион Якушин обратился в арбитраж с требованием признать недействительными решение об утверждении устава в новой редакции, сам устав в редакции от 22 декабря 2023 года, а также запись в Едином государственном реестре юридических лиц о внесении изменений в учредительный документ. Суды первой и апелляционной инстанций полностью удовлетворили иск. Кассация, проверив материалы дела, не нашла оснований для пересмотра.

— Осуществляя доверительное управление, доверительный управляющий обязан действовать в интересах выгодоприобретателя, а не в обход его прав, — резюмировал окружной суд.

Теперь постановление вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области произошло повышение стоимости ритуальных услуг. По словам директора Новосибирского крематория основной причиной стали затраты на коммунальные платежи.

Источник фото: magnific.com, автор- freepik

«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Автор: Мария Гарифуллина

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области начало процедуру взыскания штрафов с АО «Новосибирскавтодор». Общая сумма начисленных санкций составляет 321 миллион рублей. Основанием для столь крупных претензий стало невыполнение подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства в объемах, установленных договорами.

Речь идет о контрактах на содержание сети автомобильных дорог региона. Удержания стартовали 15 апреля 2026 года. Часть суммы — 141 миллион рублей — уже списана из оплаты за выполненные работы. Оставшиеся средства заказчик планирует удержать до 15 июня текущего года.

Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

В Новосибирске устойчивый бизнес развивает корпоративный футбол

Организатором выступило ООО «Сибстекло» при содействии Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ). Межкорпоративные соревнования посвятили 81-й годовщине Великой Победы.

В турнире, прошедшем на стадионе «Спартак», участвовали десять команд, представляющих предприятия реального сектора экономики, в том числе крупнейших налогоплательщиков региона, финансовую сферу, инфраструктурные организации. Вокруг футбола объединились «Сибстекло», Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Новосибирск», ООО «ОПХ» Филиал «Сибирь» Пивоварни «Бочкарёв», ООО «Напитки Вместе», Сибирский банк ПАО Сбербанк, АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», АО «Спецавтохозяйство», АО «Новосибирский патронный завод» (НПЗ), АО «Региональные электрические сети» («РЭС») и сборная Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска.

В Новосибирской области нашли 66 земельных участков для туристических проектов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области выявлено 66 свободных земельных участков общей площадью почти 10 тысяч гектаров, которые могут быть использованы для развития туризма. География этих территорий охватывает 18 муниципальных образований региона. Такие данные озвучили в территориальном управлении Росреестра.

Поиск земель ведется в рамках проекта «Земля для туризма», который стартовал в регионе в 2023 году. Росреестр совместно с правительством Новосибирской области ищет свободные участки, которые одновременно не обременены правами третьих лиц и представляют интерес с точки зрения туристической привлекательности. Прежде всего речь идет о территориях вблизи природных достопримечательностей — озер, заказников, скальных массивов.

Минобрнауки раскрыло зарплаты ректоров Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало данные о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений за 2025 год. В отчет попали практически все крупные университеты страны, включая новосибирские.

Безусловным лидером в регионе стал ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук. Его среднемесячный доход за прошлый год составил 844 тысячи рублей. Чуть меньше — 775,5 тысячи рублей — получил ректор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анатолий Батаев.

Новосибирские ученые научили ИИ находить ключевые симптомы в медицинских картах

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирский государственный университет запатентовал новый способ автоматического анализа электронных медицинских карт. Разработка позволяет выделять из обширных массивов данных наиболее значимые прогностические признаки заболеваний, помогая врачам точнее ставить диагнозы. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

В основе изобретения лежит идея научить алгоритм отбирать из множества симптомов и лабораторных показателей именно те, которые с высокой устойчивостью указывают на конкретное заболевание. Для этого используется особая нейросетевая модель — автокодировщик. Ее ключевая особенность в том, что она не просто обрабатывает информацию, но и в процессе обучения сама решает, какие признаки действительно важны. Чтобы результат не был случайным, процедуру обучения повторяют от 50 до 200 раз с разными начальными настройками, а затем подсчитывают, какие признаки стабильно появляются в выборке модели не менее чем в половине всех прогонов. Именно они и признаются прогностически значимыми.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

