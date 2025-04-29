План развития новосибирского санатория «Речкуновский» утверждается

Проект санатория «Речкуновский» поддержан корпорацией «Туризм.РФ» и сейчас утверждается. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

— По объекту есть проблемы с инфраструктурой, с техприсоединением. Мы их решаем. Надеемся, что проект будет реализован и гости вскоре смогут его посетить, — уточнила она.

Напомним решение о реализации проекта по созданию курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» на 260 номеров было принято в 2023 году. На тот момент объем инвестиций оценивался в 5 млрд рублей, включая льготные кредиты. На площади 5,5 га планировалось разместить гостиницу, коттеджи и круглогодичные дома (глэмпинг), лечебное отделение (клиника), термальный комплекс, бассейны и ресторан с видом на Бердский залив. После запуска комплекса, расположенного на берегу водохранилища вблизи Бердска, турпоток в регион должен увеличиться на 23 тысячи человек в год, отмечалось в документации.

По данным Минэкономразвития региона, оздоровительный туризм в Новосибирской области является одним из наиболее популярных видов туризма. Санатории области обладают полезными лечебными факторами: радоновые, минеральные, сульфидные грязи, рапа, а также лечебные глины.

Напомним, санаторий «Речкуновский» в Новосибирском районе Новосибирской области был построен в 1959 году для реабилитации людей с сердечными заболеваниями. Здесь каждый год лечилось около 10 тысяч человек. В 2004 году он был объявлен банкротом и закрыт. После закрытия санатория его территории стали продавать по частям. В 2021 году руины санатория посетил российский певец Дмитрий Билан, который снял клип на свою песню «Не давай нам вернуться назад».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием.