К директору ФСБ обратился ученый Олег Кабов, обвиненный в мошенничестве

23 декабря в ходе очередного заседания суда ученый-физик Института теплофизики СО РАН Олег Кабов обратился с ходатайством о направлении его жалобы директору ФСБ России Александру Бортникову.

Как сообщил в своём телеграм-канале адвокат учёного Геннадий Шишебаров, Кабов обжаловал в суде действия следователей, занимавшихся этим делом.

— Данную жалобу Олег Александрович дополнил ходатайством, в котором попросил суд направить копию его жалобы директору ФСБ России Бортникову для проведения служебной проверки по фактам, указанным им в жалобе, — проинформировал защитник.

Олега Кабова обвиняют в том, что он, работая над научным проектом, отчитался перед Министерством науки и образования о создании экспериментальной установки и образца. Однако, по мнению следствия, эти объекты так и не были изготовлены.

Геннадий Шишебаров, являющийся адвокатом Кабова, утверждает, что на момент возбуждения уголовного дела осенью 2022 года установка и образец находились в Институте теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

— У следователей было предостаточно возможностей для того, чтобы исследовать и испытать экспериментальные установку и образец. Но следователи это по какой-то причине не сделали. Более того, экспериментальный образец был разукомплектован, в результате чего проверить его работоспособность и соответствие отчетным данным стало невозможно, — отметил Геннадий Шишебаров.

По мнению защитника, правовая оценка действий следователей в этом деле имеет ключевое значение для определения законности и обоснованности предъявленного Кабову обвинения.

Олега Кабова обвинили в мошенничестве в марте 2024 года. Сам ученый свою вину отрицает.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский адвокат рекомендует РАН пролоббировать поправки по защите ученых. Шишебаров защищает в суде интересы заведующего лабораторией НИИ теплофизики СО РАН Олега Кабова, а также экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова.