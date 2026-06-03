Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Сахарный диабет за год выявили у 9,5 тысяч новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Треть из них узнали о своей болезни во время диспансеризации. Всего под наблюдением врачей находятся более 120 тысяч жителей региона

В Новосибирской области активно реализуется программа по борьбе с сахарным диабетом в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Масштаб проблемы впечатляет: под диспансерным наблюдением уже находятся более 120 тысяч пациентов, среди которых около 1400 детей с диабетом первого типа. Только в 2025 году у 9500 человек заболевание было выявлено впервые, причём треть из них узнали о диагнозе благодаря профилактическим осмотрам.

Особое внимание уделяется профилактике преддиабета — в этом году выявлено уже более двух тысяч таких пациентов. При правильном подходе это состояние обратимо, что позволяет предотвратить развитие болезни.

Медицинская инфраструктура региона включает: региональный эндокринологический центр, межрайонные отделения, специализированные кабинеты, «школы диабета» в поликлиниках.

Приоритетная помощь оказывается детям и беременным. В прошлом году у 5500 будущих мам выявлено нарушение углеводного обмена, 1200 из них получили инсулинотерапию.

Программа обеспечивает пациентов всеми необходимыми препаратами и современными методами лечения, включая системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи детей получили системы мониторинга глюкозы бесплатно в Новосибирской области.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : проверка пациент диабет

665
0
0
Предыдущая статья
Качество интернета в Кольцово вышло на новый уровень
Следующая статья
Виноват автотранспорт: эксперты объяснили с чем связан резкий рост выбросов в Новосибирске

В НГТУ НЭТИ создают гоночный болид для чемпионата «Формула Студент»

Автор: Артем Рязанов

В Центре студенческой проектной деятельности при Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ создали прототип гоночного автомобиля. В будущем его планируют представить на соревнованиях «Формула Студент» в Ленинградской области.

В ЦСПД работают над проектом по разработке карта для участия в инженерном соревновании «Формула Студент». На этом мероприятии вузы демонстрируют и тестируют свои гоночные автомобили. Руководитель ЦСПД Владимир Филиппов сообщил, что за основу взяли одну из существующих моделей гоночных машин.

Читать полностью

Город отметит 133-летие: в мэрии назвали даты главного праздника Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска определили даты празднования Дня города в 2026 году. Официальное постановление, утверждающее это решение, размещено на городском правовом портале. Празднование, посвященное 133-летию со дня основания города, пройдет 27 и 28 июня.

Городские службы уже начали подготовительные работы. В ближайшее время им предстоит сформировать единую концепцию праздника и разработать уникальный стиль оформления городских улиц. Также необходимо обеспечить функционирование всех городских фонтанов, которые станут значимым элементом летнего настроения.

Читать полностью

Самый популярный автомаршрут России проходит через Новосибирск

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги голосования за самый популярный маршрут в России для путешествия на автомобиле. Его проводили телеканал «Моя Планета» и издание Russian Traveler.

По итогам голосования первое место занял Чуйский тракт — за него отдали голоса 26,2% участников, сообщила пресс-служба телеканала.

Читать полностью

Полиция установила поджигателей СТО в Кировском районе Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Полицейские в Новосибирске установили причастных к возгоранию автосервиса и 15 стоявших там машин. Ими оказались двое местных жителей 42 и 45 лет, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сигнал о пожаре на станции технического обслуживания на улице Мира поступил в дежурную часть отдела полиции № 8 «Кировский» в начале апреля. Прибывшие на место эксперты быстро выяснили: возгорание произошло не случайно. Следов технической неисправности не нашли, специалисты определили поджог.

Читать полностью

На рынки Новосибирска возобновили поставки мяса местного производства

Продовольственные рынки Новосибирска снова стали торговать мясом, произведённым в районах области. Первые поставки после вынужденного перерыва состоялись в мае. К началу июня объём поставок практически восстановился до прежнего уровня.

Говядина местного производства исчезла с новосибирских рынков 18 февраля: машины с мясом буквально одним днём перестали пускать в город. На тот момент информация о причинах внезапного запрета не публиковалась. Позже стало известно, что дело в борьбе с инфекционным заболеванием. Через месяц после прекращения поставок власти сообщили, что ещё 16 февраля в Новосибирской области был введён режим ЧС. В сельскохозяйственных предприятиях, в фермерских хозяйствах и на частных подворьях изымали и уничтожали скот. Официальная причина — пастереллёз.

Читать полностью

В Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Департамент транспорта мэрии Новосибирска попросил депутатов дополнить индикаторы риска, которые учитываются при осуществлении контроля перевозчиков на общественном транспорте.

— Сейчас законодательство позволяет нам осуществлять функции муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и с взаимодействием с контролируемым лицом. В первом случае, если мы выявили нарушение, можем ПРИГЛАСИТЬ перевозчика для воспитательной беседы и написать ему соответствующее письмо: «Нарушил — будь любезен исправляй». Если нарушение не исправляется, то никаких последствий не подразумевается. Во втором случае перевозчика уже вызывают в муниципалитет. Чтобы использовать второй вариант, должны быть индикаторы риска, которые нарушает перевозчик, — констатировал на комиссии по горхозу начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Павел Ивахненко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

«Классика вдохновляет»: ВТБ представил на ПМЭФ арт-композицию с литературными гигантами

Бизнес Власть Право&Порядок

Аграрное рейдерство: более 500 новосибирцев исключили из числа пайщиков сельхозкооператива

Авто Бизнес

Виноват автотранспорт: эксперты объяснили с чем связан резкий рост выбросов в Новосибирске

Общество

Сахарный диабет за год выявили у 9,5 тысяч новосибирцев

Телекоммуникации

Качество интернета в Кольцово вышло на новый уровень

Финансы

Банки меняют индустрию туризма новыми сервисами

Общество

В НГТУ НЭТИ создают гоночный болид для чемпионата «Формула Студент»

Финансы

Крупные сделки: ПСБ продаёт активы компаний Raven Russia и «Первомайская Заря»

Финансы

Ипотека в России покажет лучшие результаты с 2023 года

Финансы

Розничные займы в России вырастут до 13,3 трлн рублей в 2026 году

Общество

Город отметит 133-летие: в мэрии назвали даты главного праздника Новосибирска

Бизнес Недвижимость

Каждый имеет право на красоту: «Брусника» построит в Новосибирске «Молодость»

Бизнес Право&Порядок

Суд заслушал апелляцию гендиректора НКБК Игоря Диденко

Финансы

Новая эра бесконтактных платежей: российские банки предлагают альтернативы Apple Pay

Бизнес

Областной суд поддержал передачу разработок новосибирских ученых России

Бизнес Общество Туризм

Самый популярный автомаршрут России проходит через Новосибирск

Общество Право&Порядок

Полиция установила поджигателей СТО в Кировском районе Новосибирска

Общество

На рынки Новосибирска возобновили поставки мяса местного производства

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности