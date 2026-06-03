Сахарный диабет за год выявили у 9,5 тысяч новосибирцев

В Новосибирской области активно реализуется программа по борьбе с сахарным диабетом в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Масштаб проблемы впечатляет: под диспансерным наблюдением уже находятся более 120 тысяч пациентов, среди которых около 1400 детей с диабетом первого типа. Только в 2025 году у 9500 человек заболевание было выявлено впервые, причём треть из них узнали о диагнозе благодаря профилактическим осмотрам.

Особое внимание уделяется профилактике преддиабета — в этом году выявлено уже более двух тысяч таких пациентов. При правильном подходе это состояние обратимо, что позволяет предотвратить развитие болезни.

Медицинская инфраструктура региона включает: региональный эндокринологический центр, межрайонные отделения, специализированные кабинеты, «школы диабета» в поликлиниках.

Приоритетная помощь оказывается детям и беременным. В прошлом году у 5500 будущих мам выявлено нарушение углеводного обмена, 1200 из них получили инсулинотерапию.

Программа обеспечивает пациентов всеми необходимыми препаратами и современными методами лечения, включая системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Ранее редакция сообщала о том, что более тысячи детей получили системы мониторинга глюкозы бесплатно в Новосибирской области.