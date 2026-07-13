Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

В Новосибирске состоялась презентация книги известного новосибирского учёного Павла Бородина и его коллеги Любови Малиновской. О выходе этой книги, которая называется «Кошки, гены и эволюция», Институт цитологии и генетики СО РАН сообщал в начале июня. 12 июля авторы встретились с читателями и поговорили с ними о кошках.

Павел Бородин уже много лет объясняет вопросы генетики на кошках. Первая его книга на эту тему вышла в 90-е годы тиражом 100 тысяч экземпляров. Новая книга, вышедшая в 2026 году, напечатана тиражом 3 тысячи экземпляров. Сейчас для научно-популярной литературы это считается большим тиражом. Однако, учитывая всеобщую любовь к кошкам, не исключено, что издательству придётся выпускать дополнительные тиражи. Сами авторы пока осторожны в прогнозах.

— Рано пока говорить о судьбе книги. Посмотрим, как она разойдётся. Бумажные книги сейчас читают не все. Электронная версия уже появилась. И сейчас готовится аудиокнига. Вот с аудио было очень смешно, когда я представил, что они будут читать встречающиеся в книге обозначения генов, аллелей и так далее. А большое, А малое, слэш, А малое, Б большое — так, да? Чтец умрёт, во-первых, а во-вторых, читатель растопчет наушники. И в итоге мы каждую главу отредактировали: постарались обойти все символы, обозначения, многие цифры выкинули, расставили все ударения. Нам сказали, что это первый раз вообще в их истории подготовки аудиокниги. В общем, посмотрим, что с книгой, со всеми её версиями будет дальше, — рассказал Infopro54 автор книги, доктор биологических наук, профессор НГУ, заведующий лабораторией Института цитологии и генетики СО РАН Павел Бородин.

На презентации книги в книжном магазине «Карта мира» Любовь Малиновская прочитала для гостей небольшую лекцию о шерсти кошек. Тема была выбрана точно: большинство слушателей оказались заядлыми кошатниками, у которых есть свои питомцы, наблюдения и предпочтения в породах. Им интересно всё, что связано с кошками: от окраса и длины шерсти до характера и социального поведения. У автора есть питомник сибирских котов, и она, в том числе, рассказала о том, отчего у кошек бывает длинная шерсть.

— Самая популярная мутация — длинношёрстность. Короткошёрстную кошку от длинношёрстной отличает замена всего одной буквы в длинной ДНК. Эта мутация возникла в гене, который в норме должен останавливать рост волоса. Волос у кошки растёт циклично, и мутация ломает один из генов, который должен этот цикл останавливать. В итоге волос растёт длиннее обычного. Эта мутация довольно древняя — длинношёрстные кошки есть уже на древнекитайских изображениях X века. У сибирских кошек есть пучки шерсти между пальцами, и самая популярная теория — что они сформировались из-за сурового сибирского климата и помогают ходить по снегу. На самом деле никакой связи с климатом нет. В природе у кошек длинная шерсть не встречается. В холода их согревает подшёрсток, — объяснила кандидат биологических наук, заведующая лабораторией Института цитологии и генетики СО РАН, научный сотрудник Новосибирского государственного университета Любовь Малиновская.

Пролог книги озаглавлен так: «Любите кошку — и источник знаний». Авторы считают, что объяснять генетику на кошках приятней и интересней, чем на горохе или дрозофилах. Потому что кошки милые и всем нравятся.

— Когда я смотрю на котов, кошек, котят, я всё-таки в первую очередь вижу в них милых питомцев, а не объект научного исследования. То есть первая реакция — это всё-таки умиление. Если вижу у беспородных котов необычный окрас, тут я уже удивляюсь и включается научное любопытство, — говорит Любовь Малиновская.

У книги про кошек и генетику гарантированно будет продолжение, говорят авторы. Научные знания обновляются стремительно. Этому способствуют новые методы исследований, которые становятся доступнее: то, что раньше было доступно лишь крупным лабораториям, сегодня становится рутинной процедурой для заводчиков и ветеринаров. Появляются коммерческие тесты на наследственные заболевания, породистых кошек тестируют всё чаще — это даёт огромные массивы данных для анализа. Поэтому авторы не исключают, что через несколько лет накопленной информации хватит на новую книгу.

12+

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске издана книга для детей об архитекторе Андрее Крячкове.