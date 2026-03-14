Нейросеть оценила рестораны Новосибирска по доступности для инвалидов

Автор: Артем Рязанов

Для анализа использовались фотографии заведений общественного питания

Яндекс Карты с помощью искусственного интеллекта увеличили базу точек питания, доступных для людей с ограниченными возможностями, в Новосибирске на 44%. Нейросеть автоматически сканирует фотографии входов в кафе, рестораны и бары, оценивая их доступность для инвалидных колясок. В результате число объектов с отметкой «Доступный вход» выросло с 394 до 568. Эту информацию можно найти в карточке заведения или уточнить у ИИ-помощника в Яндекс Картах.

Ранее пользователи вручную отмечали места для людей с особенностями мобильности в Картах. Теперь это делают ИИ-модели Alice AI VLM и Alice AI LLM. Первая анализирует фотографии входов, проверяя наличие пандусов, поручней и других параметров. Вторая модель оценивает доступность места. Если оно доступно, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. ИИ проанализировал более десяти тысяч снимков Новосибирска. В спорных случаях команда Карт проверяет снимки вручную.

— Этот проект —  пример того, как технологии совместно с пользователями делают городскую среду доступнее. Искусственный интеллект изучает фотографии заведений, загруженные пользователями: чем больше таких данных, тем точнее информация о доступности организаций. В результате люди с особенностями здоровья получают инструмент, который помогает им выбирать подходящие заведения, — говорит Василина Дрогичинская, руководитель направления инклюзии в Яндексе.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске в рубрике «Организации общественного питания» зарегистрировано более 3000 участников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете использования в агитации образов умерших людей. Авторы инициативы считают, что такие технологии искажают представление избирателей о кандидатах и партиях.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса
Снегоход и джинсы за 100 тысяч: самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске

В Новосибирске собака-поводырь впервые сдала норматив РКФ

Автор: Мария Гарифуллина

Лабрадор Брайт, который принадлежит жительнице Новосибирска Кристине Байрамовой, успешно сдал норматив «Управляемая городская собака» (УГС) и стал первым в регионе собакой-проводником, прошедшим сертификацию Российской кинологической федерации (РКФ). Это испытание оценивает навыки послушания и поведения в городских условиях.

РКФ объединяет кинологические клубы. Ее нормативы признаны официальными и дают право на участие в соревнованиях. УГС считается базовым уровнем. Он включает проверку реакции на отвлекающие факторы, движение рядом с хозяином, выполнение команд «сидеть», «лежать», «стоять», подзыв и другие элементы. Для собак-проводников, которые проходят специальную подготовку к работе в городе, эти навыки являются повседневной нормой, однако до сих пор ни одна такая собака в Новосибирской области не проходила официальную сертификацию РКФ.

Росздравнадзор забраковал 17 партий препаратов

Автор: Оксана Мочалова

С начала марта Росздравнадзор объявил о прекращении гражданского оборота 17 серий лекарственных препаратов. Среди причин — несоответствие нормативам по примесям, растворению, механическим включениям, а также ошибки в маркировке. Наибольшее количество забракованных серий зафиксировано у компании ООО «Пранафарм».

В список попали препараты различных терапевтических групп. Ведомство выявило несоответствие по примесям препаратов Клопидогрел (антиагрегант, применяется для профилактики тромбозов), Периндоприл (антигипертензивное средство, ингибитор АПФ) и Бетагистин (применяется при лечении вестибулярных расстройств). В последнем также зафиксированы отклонения по описанию. Механические включения в растворе для инъекций обнаружены в Гепарине-Ферейн (антикоагулянт прямого действия) этого производителя.

По китайскому пути: депутат заявил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России

Автор: Артем Рязанов

Роскомнадзор сможет блокировать нелегальный VPN-трафик частично или полностью в ближайшие три-четыре месяца. Это затронет все запрещенные сайты и мессенджеры, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

— Я считаю, что у Роскомнадзора уже есть опыт и техническая возможность отслеживать нелегальный VPN-трафик, с использованием нелегального VPN, — этот трафик виден, — сказал Свинцов в комментарии РИА Новости.

«Сбывается мечта врагов России»: в Новосибирске критикуют передачу регионам права исключать памятники из реестра

Автор: Мария Гарифуллина

11 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные власти полномочиями по исключению объектов культурного наследия (ОКН) из единого госреестра. Это вызвало вполне предсказуемую волну недовольства тех, кто занимается изучением и сохранением памятников истории и архитектуры. Infopro54 поговорил об этом с новосибирскими архитекторами и активистами.

В настоящее время памятник регионального значения (именно таких, например, в Новосибирской области больше всего) может быть исключен из единого госреестра ОКН только по решению Министерства культуры РФ. Этому исключению, которое означает снятие охранного статуса, может предшествовать инициатива региона, но финальное решение именно за Минкультом. В Госдуму был внесен законопроект от Думы Ставропольского края, который этот порядок меняет.

Снегоход и джинсы за 100 тысяч: самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Аналитики Контур.Маркета провели исследование чеков за покупки, сделанные в Новосибирской области во время гендерных праздников: с 19 по 23 февраля и с 5 по 8 марта. Комментируя результаты исследования в запрос Infopro54, в компании не исключили, что это могли быть подарки, купленные к 23 февраля и 8 марта.

Напомним, большинство новосибирских женщин на мужской праздник в подарок чаще всего покупают носки, кружки и сладкие презенты. Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки.

Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса

Автор: Оксана Мочалова

Регистрирующий орган принял решение об исключении ООО «Кузина» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Соответствующая запись была внесена в реестр 11 марта 2026 года.

Основанием для действий налоговой службы стало решение №2320 от 10.03.2026, вызванное наличием в реестре недостоверных сведений о юридическом адресе компании. Это административная процедура, которая фактически означает прекращение деятельности юридического лица без прохождения полноценной процедуры банкротства.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

