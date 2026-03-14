Нейросеть оценила рестораны Новосибирска по доступности для инвалидов

Яндекс Карты с помощью искусственного интеллекта увеличили базу точек питания, доступных для людей с ограниченными возможностями, в Новосибирске на 44%. Нейросеть автоматически сканирует фотографии входов в кафе, рестораны и бары, оценивая их доступность для инвалидных колясок. В результате число объектов с отметкой «Доступный вход» выросло с 394 до 568. Эту информацию можно найти в карточке заведения или уточнить у ИИ-помощника в Яндекс Картах.

Ранее пользователи вручную отмечали места для людей с особенностями мобильности в Картах. Теперь это делают ИИ-модели Alice AI VLM и Alice AI LLM. Первая анализирует фотографии входов, проверяя наличие пандусов, поручней и других параметров. Вторая модель оценивает доступность места. Если оно доступно, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. ИИ проанализировал более десяти тысяч снимков Новосибирска. В спорных случаях команда Карт проверяет снимки вручную.

— Этот проект — пример того, как технологии совместно с пользователями делают городскую среду доступнее. Искусственный интеллект изучает фотографии заведений, загруженные пользователями: чем больше таких данных, тем точнее информация о доступности организаций. В результате люди с особенностями здоровья получают инструмент, который помогает им выбирать подходящие заведения, — говорит Василина Дрогичинская, руководитель направления инклюзии в Яндексе.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске в рубрике «Организации общественного питания» зарегистрировано более 3000 участников.

