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Как профанаторы убивают рынок некачественными тренингами

  • 16/04/2021, 09:00
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У многих бизнесменов, руководителей компаний в регионах отношение к тренерам ощутимо изменилось.

Чем опасны тренеры-коучи-профанаторы и какое влияние они оказывают на клиентов, их бизнес и рынок в целом, оценивает дипломированный менеджер OUBS, психолог, асессор, управляющий партнер компании «Новое качество» Ирина Григорьева.

— Ирина, как часто вы сталкиваетесь с некачественными тренингами? В чем выражается их низкое качество (подготовка тренера, раскрытие темы и т.д.)?

— Эта проблема актуальна для нашего рынка уже лет десять. Речь идет не только о тренингах, но и о семинарах, марафонах и прочем. Их нередко проводят люди, у которых нет компетенции в этих темах, но есть «эффект Даннинга Крюгера», и тогда они становятся абсолютно уверены, что «они молодцы, хорошие специалисты и могут вести тренинги, семинары прекрасно и лучше всех». Эти люди находят аудиторию, которая тоже не разбирается в компетентности тренера, и… «западают» друг на друга. А дальше работает эффект успеха. Профанатор получает положительную обратную связь, это поддерживает его уверенность в собственной крутизне, и он начинает масштабировать свою деятельность, заходит в другие темы. Вот так эта проблема и множится.

— Анализировали ли вы причины появления таких профанаций?

— Самая распространенная причина — заработать. На втором месте — самолюбование, желание потешить самолюбие и показать публике и всему миру «какой я классный спец», «пусть мир узнает, пусть слава придет».

Бывает и так, что тренер долгое время работал в одной теме, добился реального успеха, а потом либо тема ему надоела/не востребована, либо рынок поменялся, он уходит в другую сферу и, как в «законе Паркинсона», — каждый достигает своего уровня некомпетентности.

Какую тему чаще всего эксплуатируют такие тренеры/коучи?

— Я специально собирала эту информацию, анализируя многочисленные объявления и рекламу о тренингах.

Заявления тренеровпрофанаторов про себя (из их же рекламных источников):

  1. Я один из самых известных специалистов в России.
  2. Я провел более 1 млн тренинговых часов.
  3. Я энергокорректор.
  4. Имею навыки лидера
  5. Я коуч по жизни.
  6. Разрешу ваши неразрешимые проблемы.
  7. Исправлю вашу карму.
  8. Подниму ваши продажи любыми способами.
  9. Исправлю энергетическое поле вашей компании.
  10. Я специалист по метафизике и ментальному корпоративному целительству.
  11. Я ведущий тренер по личной эффективности.
  12. Авторский тренинг по продажам.
  13. Я практикующий психолог, жена своего мужа.
  14. Я дам вам уникальные технологии продаж, уникальные технологии общения.
  15. Имею навыки исправления имиджа.
  16. Я тренер по женственности.
  17. Делаю расстановки в бизнесе.
  18. Я женский шоу-тренер.
  19. Я имею навыки коммуникации и коучинга.
  20. Я коуч-эксперт по наведению порядка в бизнесе.

Заявления тренеровпрофанаторов про суть тренинга:

  1. Тренинг направлен на сознание…
  2. Тренинг раскроет секреты привлечения денежной лавины.
  3. На тренинге будут неожиданные техники.
  4. Тренинг состоит из игр и баек.
  5. Тренинг не содержит лекцию!
  6. Трансформация мышления ваших сотрудников.
  7. Как влюбить в себя сотрудника — тренинг для руководителей.
  8. Быстро, объективно, без опросов и техник решим ваши задачи.
  9. Оценка кандидатов за 5 минут.
  10. Оценка кандидатов по фотографии.
  11. Оценка сотрудников по почерку и текстам в аське.
  12. Сделаю вашу харизму!
  13. Сменю «я-ориентацию» ваших сотрудников на «мы-ориентацию».
  14. Секретные секреты продаж.
  15. Это последний эксклюзивный тренинг в этом году.
  16. Карьерная йога.
  17. Более 100 инструментов на тренинге.
  18. Развитие гениальности.
  19. Развитие лидерства.
  20. Корысть — это личный успех.
  21. Любовь на пути к успеху.
  22. Тренинг-прорыв.
  23. Тренинг-интенсив-погружение в прорыв.
  24. Тренинг даст инструменты для быстрого получения желаемого.
  25. Усилитель мощности руководителя.
  26. Тренинг: продать себя дорого.
  27. На тренинге ваша женственность усилится.
  28. Метод работы на тренинге: интеллектуальная терапия.
  29. Лидерство навек.
  30. Тренинг «Будешь… — не буди» (автор В.Кусакин).

Практика показывает, что публика быстро покупается на такие громкие заявления о наградах, регалиях, на красивые слова. Многих привлекает обещание всего за 72 часа стать психологом, коучем, тренером по продажам и т.д. Мало кто задумывается о том, что это технически невозможно за такое короткое время. Кстати, сейчас этот вид профанации активно осваивает «Инстаграм».

Интересная профанация, с которой я тоже достаточно часто сталкиваюсь, — когда тренер придумывает какие-то темы, которых нет в реальности, и начинает их раскручивать. Например, «мы научим вас креативному мышлению». В психологии способностей есть постулат, что креативному мышлению обучить невозможно: оно либо есть в задатках, способностях, либо его нет. Если второе, то ты хоть заучись, креативным не будешь. Но люди покупаются, приходят и учатся, а потом начинают «креативить».

Много профанаций на тему ментальной арифметики, хотя нейропсихологи и нейрофизиологи уже давно развенчали миф и заявляют, что эта система обучения не соответствует принципам работы мозга и условиям восприятия знаковой информации.

Часто профанация выражается в сроках. Рынок сегодня хочет все получить быстро. Тренеры под это подстраиваются, и мы видим «обучение тайм-менеджменту за 8 часов». Одно время в Новосибирске был бум на такие тренинги. Многие на них отучились, но по-прежнему продолжают опаздывать, так как не умеют управлять собственным временем. Это чистой воды профанация, как если бы гастроэнтеролог пообещал вылечить гастрит за два дня. Но рынок говорит «хочу». А профанаторы отвечают «пожалуйста».

Вот и получается, что на рынок выходит кто угодно, действуя по принципу «я купил фотоаппарат — буду фотографом, а ты купи скрипку — будешь скрипачом».

— Как правильно оценить тренинг и коуча, чтобы получить желаемый результат, а не профанацию?

— Для начала хочу подчеркнуть, что коуч тренинги не ведет. Тренинги ведет тренер. Профессии «коуч» в нашей стране вообще нет, это придуманное слово.

Если говорить о выборе, то это сложный вопрос. Здесь можно привести неплохую аналогию со стоматологом: когда вам полечили зуб, вы самостоятельно не сможете определить, хорошо врач это сделал или нет. Это может определить только другой стоматолог.

Тем не менее на ряд нюансов я бы рекомендовала обратить внимание:

— Чем больше регалий, значков и возвышенных эпитетов, тем внимательнее нужно отнестись к предложению.

— Обратите внимание на возраст тренера и сравнивайте даты. Сейчас на рынке появилось много «молодых продвинутых тренеров, работающих не один десяток лет и готовых делиться опытом». А посмотришь на их возраст — около 30 лет. Сразу возникает вопрос: и где же они успели набрать столько опыта, что считают возможным им поделиться?

— Поднимите биографию тренера, поинтересуйтесь его образованием. Если тренер старше 35-40 лет, то обратите внимание, соответствует ли его базовое образование той тематике, которую он продвигает. Например, все тренинги, связанные с медициной и здоровьем, должен вести человек с медицинским образованием.

— Изучите тематику тренинга. Грамотный тренер на коротких тренингах будет давать только одну методику, не обещая золотые горы. Для проведения полноценных тренингов с отработкой полученных методик и алгоритмов необходимо минимум два дня или 16-18 часов, особенно для групп от 15 человек.

— Ранее я бы рекомендовала почитать отзывы, но сейчас это бесполезно, так как им уже никто не верит: большинство отзывов, размещаемых в сети, куплены, написаны по заказу. Е При возможности проконсультируйтесь у знакомых, которые уже принимали участие в тренингах этого специалиста, если вы доверяете их мнению.

— Косвенный, но важный, на мой взгляд, критерий — наличие раздаточных материалов. Хороший тренер на тренинге дает какую-то методичку, рабочую тетрадь для записей, где вы делаете записи, выполняете домашнее задание.

— У тренера должен быть широкий кругозор, коммуникативные компетенции, грамотная речь и слайды без грамматических ошибок.

— Можете оценить последствия таких тренингов для учащихся, для рынка в целом?

— А мы их видим в обычной жизни постоянно, в любой сфере: при строительстве дорог, производстве лекарств, одежды, продуктов и т.д. — люди выполняют работу спустя рукава, «на троечку».

При таких скоростных тренингах тренеры часто успевают дать только один алгоритм решения проблемы и, как правило, без грамотной отработки. В результате человек потом самостоятельно не может выйти из замкнутого круга и посмотреть на ситуацию с разных точек зрения.

Если говорить о влиянии на рынок, то такие профанаторы дискредитируют всю тренерскую работу, поэтому отношение у многих бизнесменов, руководителей компаний сейчас ощутимо изменилось. К тренерам относятся со скепсисом, пренебрежением, отказываются работать. Раньше компании хотели именитых тренеров из Москвы, Санкт-Петербурга, которые приезжали, вещали, радостно пили чай с тортиком и уезжали, выступая в роли «воскресного папы», а люди оставались с нерешенными проблемами. Все это сформировало недоверие к федеральным тренерам, вещающим на любые темы, и сейчас чаще просят найти местных специалистов, которые «ближе к земле» и к проблемам, у которых за плечами реальный опыт их решения.

Вывод: будьте бдительны, изучайте биографию и реальные достижения тренера, анализируйте информацию, прежде чем начать учиться у него. Вы ведь не доверите свой кошелек первому встречному в метро, а свой мозг доверяете?

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