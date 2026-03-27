В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan 2026 о готовности страны к сотрудничеству и совместным инициативам в сфере телекоммуникаций. В частности, от заявил, что в РФ наладили выпуск базовых станций четвертого и пятого поколения. К концу 2025 года удалось произвести 4 000 единиц такой продукции. Сейчас их устанавливают ведущие телекоммуникационные компании.

— Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам, — подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр РФ также сообщил о создании оптической инфраструктуры. Он отметил, что для передачи данных используется полностью отечественная платформа, способная работать со скоростью до 800 гигабит в секунду. Кроме того, ведутся работы над разработкой системы следующего поколения, которая будет обладать общей емкостью магистральных сетей до 64 терабит в секунду.

— Приступили к созданию собственной низкоорбитальной группировки для широкополосного доступа к интернету, — подытожил Мишустин.

В октябре прошлого года Антон Немкин, депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, технологиям и связи, заявил, что в России планируется начать установку сетей 5G на базовых станциях. Эти сети станут основой для развития технологий беспилотного транспорта и создания «умных городов».

