В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G

Автор: Артем Рязанов

Эти сети станут основой для развития технологий беспилотного транспорта и создания «умных городов»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan 2026 о готовности страны к сотрудничеству и совместным инициативам в сфере телекоммуникаций. В частности, от заявил, что в РФ наладили выпуск базовых станций четвертого и пятого поколения. К концу 2025 года удалось произвести 4 000 единиц такой продукции. Сейчас их устанавливают ведущие телекоммуникационные компании.

— Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам, — подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр РФ также сообщил о создании оптической инфраструктуры. Он отметил, что для передачи данных используется полностью отечественная платформа, способная работать со скоростью до 800 гигабит в секунду. Кроме того, ведутся работы над разработкой системы следующего поколения, которая будет обладать общей емкостью магистральных сетей до 64 терабит в секунду.

— Приступили к созданию собственной низкоорбитальной группировки для широкополосного доступа к интернету, — подытожил Мишустин.

В октябре прошлого года Антон Немкин, депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, технологиям и связи, заявил, что в России планируется начать установку сетей 5G на базовых станциях. Эти сети станут основой для развития технологий беспилотного транспорта и создания «умных городов».

Источник фото: нейросеть Алиса

Топ должностей в ИТ, где новосибирцы могут работать без специального образования

Работать в сфере информационных технологий (ИТ) — мечта многих, однако поступить учиться на направления, связанные с информационными технологиями, удается далеко не всем. Как войти в ИТ без профильного образования — и даже получать неплохую зарплату — рассказал Infopro54 доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета Александр Классов. По его словам, с этим вопросом к педагогам вуза часто обращаются ученики новосибирских школ, которые приезжают в НГПУ на занятия.

В ИТ без знания программирования можно работать тестировщиком программного обеспечения (в случае, если требуется «ручное» тестирование продукта).

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Две компании из контура 2ГИС подали иски к дубайской фирме на 252 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили два иска против компании URBI GULF FZ-LLC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Дубая (ОАЭ). ООО «ДГ-Софт», находящееся под управлением ООО «ДубльГис» и разрабатывающее для него программное обеспечение, требует взыскать 239,3 миллиона рублей. Компания «ДубльГис» подала иск, требуя 13,5 миллиона рублей.

В картотеке арбитражных дел нет подробностей исковых требований. На момент подготовки материала суд еще не принял заявления к производству.

Автогиганты массово отказываются от перехода на электромобили

Автор: Артем Рязанов

Honda, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Stellantis, Volvo, Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari пересмотрели свои подходы к выпуску электромобилей, либо уменьшив, либо полностью отказавшись от ранее установленных целей. Это заявление было опубликовано в Financial Times, где также указано, что производители приняли такие меры из-за сохраняющегося спроса на машины с ДВС и отмены субсидий на покупку электрокаров в США и Европе.

За последний год автомобильная отрасль потеряла минимум $75 млрд из-за смены стратегий развития, отмены запусков новых моделей и изменений в финансовых планах, сообщает издание.

За навык работы с нейросетями в Новосибирске предлагают до 250 тысяч рублей

Автор: Артем Рязанов

С начала 2026 года в Сибирском федеральном округе работодатели разместили 196 вакансий, требующих навыков работы с нейросетями. Наибольший спрос на таких специалистов наблюдается в Новосибирской области, где открыто 40% всех подобных вакансий. Далее следуют Красноярский край (15%), Омская область (14%), Томская область (13%), Иркутская область (8%), Алтайский край (7%), Кемеровская область (3%), Хакасия и Республика Алтай (по 1%).

Исследование вакансий на сайте hh.ru показало, что в настоящее время нейросети востребованы среди специалистов различных профессий. Среди них особенно выделяются дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентисты, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператоры, видеомонтажёры, аналитики, PR-менеджеры и педагоги. На эти профессии приходится 79% всех вакансий, где требуется владение нейросетями.

Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда «Корпорации развития Новосибирской области» появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Эти разработки будут внедряться на промышленных предприятиях области, сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

— На площадке также планируется анализировать успешные практики цифровизации предприятий и формировать на их основе базы кейсов, — добавила министр.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

