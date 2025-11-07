В России предлагают ввести «период охлаждения» для сим-карт

Россияне, вернувшиеся из-за границы и пользовавшиеся международным роумингом, могут лишиться доступа к мобильному интернету и СМС. «Период охлаждения» на 24 часа также планируют ввести если сим-карта была неактивна более трёх суток. Об этом сообщил источник газеты «Коммерсант», знакомый с ситуацией. Информацию изданию подтвердили ещё три сотрудника отрасли.

Один из участников отметил, что временную блокировку можно обойти, пройдя тест на определение, является ли пользователь ботом или нет. После этого доступ к мобильному интернету и СМС возобновятся.

Согласно данным различных источников, это ужесточение требований может помочь выявить неучтенные сим-карты, которые злоумышленники используют для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Напомним, официальные источники регулярно сообщают об уничтожении беспилотников в разных регионах России.

