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Как сэкономить на покупке строительных материалов без ущерба для качества?

  • 25/03/2022, 16:16
Интернет-магазин «Озон» предлагает материалы для ремонта, перепланировки и строительства по более чем привлекательным ценам. А ещё здесь можно закупиться оперативно, без очередей. А получить заказ ещё быстрее и рядом с домом.

Рыба ищет, где глубже, а человек, где качественнее, дешевле и больше выбора. Вот потому-то купить стройматериалы в интернет-магазине «Озон» Новосибирска — идея не просто хорошая, а гениальная! Здесь найдётся буквально всё — от мелкой фурнитуры до конструкций для монтажа. Потратив всего немного времени, любой, затеявший ремонт или перепланировку, без труда соберёт потребительскую корзину в полном объёме.

Как сэкономить на покупке стройматериалов на Озон ру?

Если вы только открываете для себя мир выгоды от ozon, то первая приятность, которая ожидает нового потенциального покупателя — 300 приветственных бонусов. Они целиком и полностью доступны для оплаты полезных приобретений. Но этим богатые возможности торговой площадки https://www.ozon.ru/category/stroitelnye-i-otdelochnye-materialy-9701/  ozon.ru в Новосибирске не ограничиваются.

Добиться того, чтобы шопинг не бил по карману можно ещё и при помощи:

  • Снижения цены. Нужно добавить товары в корзину и дождаться оповещения о скидках.
  • Распродажи. Акции и дисконтные предложения постоянно радуют клиентов площадки «Озон».
  • Промокодов. Ежемесячно устроители интернет-магазина публикуют десятки купонов на скидку — остаётся только воспользоваться подарком.
  • Бонусов и баллов. Чем больше человек совершает покупок в магазине, тем объёмнее размер его предполагаемого дисконта.
  • Статуса Premium. Даёт возможность закупиться по гораздо более низкой цене, чем рядовым покупателям.
  • Кэшбека. Опция работает только в тандеме с Ozon Card.

Собственный банковский продукт магазина доступен в двух вариантах — пластик и виртуальная карта. Оформив её в личном кабинете ozon, покупатель получает привилегию возвращать до 25% от потраченной суммы. Согласитесь, очень выгодная возможность.

Кроме этого, для удешевления приобретения можно воспользоваться мелким оптом, регулярной доставкой или чеками.

Что выгоднее: приобрести строительные материалы в близлежащем магазине или на торговой платформе «Озон»?

Давайте рассмотрим оба варианта шопинга. Чтобы отыскать товар в магазинах города, нужно сначала их объехать. Затем сравнить цены и производителей. А потом, наконец определившись с желаемым, можно прийтить и не обнаружить его в наличии. Ну и как вам такие хождения по мукам? Не думаю, что найдётся много мазохистов, предпочитающих подобные развлечения.

Другое дело интернет-магазин «Озон». Человек занимает удобное место в любимом кресле с чашечкой ароматного кофе и не спеша наполняет корзину. После этого в пару кликов оплачивает покупку, выбирая удобный пункт получения заказа. И всего через какой-то день-два строительные материалы приходят на указанный вами адрес. Разница очевидна.

Перед получением покупатель спокойно проверяет качество и цельность упаковки и только после этого забирает приобретение. Без нервов, спешки и лишней траты денег на бесполезные путешествия по городу вы приобретаете материалы для ремонта и с отличным настроением приступаете к делу. Такая перспектива не оставит равнодушным никого.

Выводы

Купить строительные материалы и при этом сэкономить внушительную сумму денег — не сказка, а вполне достижимая реальность. Главное, делать это в содружестве с «правильным« магазином. Торговая площадка »Озон» подходит для таких целей идеальным образом. Магазин сочетает в себе гибкую ценовую политику, широкий ассортимент и неизменно высокое качество. Доставка заказов осуществляется аккуратно и в предельно сжатые сроки. Это придётся по вкусу и обычному покупателю, и владельцу собственного бизнеса.

Изображение — скриншот сайта Озон

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Теги : дом и уют


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