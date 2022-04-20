Топ 5 септиков без откачки для частного дома

Для сбора и переработки стоков можно воспользоваться следующими вариантами:
основным существенным недостатком накопительных емкостей является необходимость регулярной откачки. Соответственно, для постоянного проживания это не лучший вариант. Наиболее оптимальным решением будет установка автономной канализации — септика.
При выборе септика для дачи, следует ориентироваться не только на стоимость. Важно ознакомиться с эксплуатационными и другими техническими характеристиками. Перед покупкой следует ознакомиться с рейтингом лучших моделей септиков без откачки.
Рейтинг лучших биостанций
Материал рейтинга создан при поддержке сайта Топ Септик — https://septik-pod-klyuch.pro/katalog/energonezavisimyi/
Предназначается для биологической очистки отработанных стоков без откачки.
Преимущества:
В конструкции септика «Смарт» предусмотрены две камеры очистки стоков:
Загрязненная жидкость проходит предварительную очистку, затем фильтрацию.
Представлен широкий модельный ряд очистных сооружений Смарт, среди которых можно подобрать станцию, рассчитанную на разное количество жильцов – 3-150, в том числе можно подобрать септик на 5 человек.
Уникальная модель станции биологической очистки с круглым корпусом, в котором по сравнению с квадратными вариантами станций отсутствуют зоны напряжения по углам и значительно лучше переносится давление грунта.
Преимущества станции:
Работы станции происходит в пульсирующем режиме, насосы включаются на 15 минут с перерывом 45 минут.
Евролос Био – это надежный септик без откачки с максимальной устойчивостью к перепадам электроэнергии.
Оборудование представлено отечественным производителем в широкой линейке вариантов станций, поэтому использование септика предусмотрено под условия климатической зоны для применения на дачных участках и загородных домах.
Септик имеет 4-х ступенчатую фильтрацию и 6 отсеков, которые обеспечивают высокую степень очистки стоков:
Преимущества септиков Тверь:
Топас
Популярная модель септика для установки на дачном участке и в загородном доме, характеризующаяся функциональностью, стабильностью работы и надежностью.
Септик Топас имеет 3 камеры:
Кроме того, в конструкции предусмотрена специальная камера, которая улавливает жир в камере с чистой водой, собирая пленки с поверхности.
При использовании моделей Топас следует учитывать, что в конструкции предусмотрено 2 компрессора и при выходе из строя любого из них, процесс очистки останавливается полностью.
Септики производителя Росток являются отличным вариантом для установки на дачном участке, где не проживают круглый год, поскольку имеют небольшую мощность.
При этом, септики Росток хорошо сочетают качество и стоимость.
Корпус всех моделей септиков Росток выполнен из высокопрочного пластика, который характеризуется устойчивостью к нагрузкам и воздействию грунта.
Преимущества септиков Росток:
В заключение
При выборе канализации, следует учитывать такие факторы, как состав почвы, грунт, необходимый объем и мощность устройства.
Септики являются компактной конструкцией, удобной в применении и незаметной для глаз, поскольку устанавливается в землю. Преимущества установки септиков без откачки заключается в удобстве использования и приемлемой стоимости по сравнению с оборудованием с дренажными насосами. Кроме того, септики не требуют подключения к центральной канализационной системе.
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Фото с сайта ТопСептик
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