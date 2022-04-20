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Топ 5 септиков без откачки для частного дома

  • 20/04/2022, 20:26
Для комфортного проживания в любом загородном доме необходима установка канализации.

Для сбора и переработки стоков можно воспользоваться следующими вариантами:

  1. Установить септики, которые не требуют откачки;
  2. Использовать накопительные емкости.

основным существенным недостатком накопительных емкостей является необходимость регулярной откачки. Соответственно, для постоянного проживания это не лучший вариант. Наиболее оптимальным решением будет установка автономной канализации — септика.

При выборе септика для дачи, следует ориентироваться не только на стоимость. Важно ознакомиться с эксплуатационными и другими техническими характеристиками. Перед покупкой следует ознакомиться с рейтингом лучших моделей септиков без откачки.

Рейтинг лучших биостанций

Материал рейтинга создан при поддержке сайта Топ Септик — https://septik-pod-klyuch.pro/katalog/energonezavisimyi/

Септик «Смарт»

Предназначается для биологической очистки отработанных стоков без откачки.

Преимущества:

  • Высокая степень очистки составляет (98 %).
  • Удаление неприятных запахов.
  • Минимальное суточное энергопотребление.
  • Широкий диапазон температурного режима для возможности эксплуатации системы (-50 до +50).
  • Долгий срок эксплуатации — 50 лет.
  • Оснащение GSM-модулем, что обеспечивает оповещение в случае аварийной ситуации.

В конструкции септика «Смарт» предусмотрены две камеры очистки стоков:

  • В первую поступают крупные тяжелые примеси, при этом легкие вещества в виде жиров поднимаются на поверхность, образуя корку.
  • Вторая камера – биологическая – куда поступает вода, образующаяся между легкими и тяжелыми слоями примесей, и где стоки подвергаются очистке.

Загрязненная жидкость проходит предварительную очистку, затем фильтрацию.

Представлен широкий модельный ряд очистных сооружений Смарт, среди которых можно подобрать станцию, рассчитанную на разное количество жильцов – 3-150, в том числе можно подобрать септик на 5 человек.

Евролос Био

Уникальная модель станции биологической очистки с круглым корпусом, в котором по сравнению с квадратными вариантами станций отсутствуют зоны напряжения по углам и значительно лучше переносится давление грунта.

Преимущества станции:

  • Очистная установка имеет 3 камеры – анаэробую, аэротенковую, камеру накопления и отстоя чистой воды.
  • В конструкции предусмотрен специальный биофильтр, который размещается в специальной съемной корзине, на него через рассекатель подаются стоки.
  • В конструкции не используются компрессоры, которые могут выйти из строя при затоплении, их функцию выполняет погружной насос.

Работы станции происходит в пульсирующем режиме, насосы включаются на 15 минут с перерывом 45 минут.

Евролос Био – это надежный септик без откачки с максимальной устойчивостью к перепадам электроэнергии.

 

Тверь

Оборудование представлено отечественным производителем в широкой линейке вариантов станций, поэтому использование септика предусмотрено под условия климатической зоны для применения на дачных участках и загородных домах.

Септик имеет 4-х ступенчатую фильтрацию и 6 отсеков, которые обеспечивают высокую степень очистки стоков:

  • анаэробный отстойник,
  • анаэробный биореактор,
  • камера аэрации,
  • вторичный отстойник,
  • камера аэрации,
  • камера для сбора и отстоя чистой воды.

Преимущества септиков Тверь:

  • устойчивы к перепадам температур и низким морозам;
  • безвредны для людей и окружающей среды;
  • обладают высокой степенью очистки (до 96%);
  • широкий ассортимент моделей;
  • в устройствах предусмотрены специальные люки, которые облегчают доступ к отсекам;
  • доступная стоимость.

Топас

Популярная модель септика для установки на дачном участке и в загородном доме, характеризующаяся функциональностью, стабильностью работы и надежностью.

Септик Топас имеет 3 камеры:

  • приемная,
  • для аэрации,
  • для очищенной воды.

Кроме того, в конструкции предусмотрена специальная камера, которая улавливает жир в камере с чистой водой, собирая пленки с поверхности.

При использовании моделей Топас следует учитывать, что в конструкции предусмотрено 2 компрессора и при выходе из строя любого из них, процесс очистки останавливается полностью.

Росток

Септики производителя Росток являются отличным вариантом для установки на дачном участке, где не проживают круглый год, поскольку имеют небольшую мощность.

При этом, септики Росток хорошо сочетают качество и стоимость.

Корпус всех моделей септиков Росток выполнен из высокопрочного пластика, который характеризуется устойчивостью к нагрузкам и воздействию грунта.

Преимущества септиков Росток:

  • приемлемая стоимость;
  • высокое качество;
  • отсутствие шума при эксплуатации;
  • безопасны для людей и окружающей среды.

В заключение

При выборе канализации, следует учитывать такие факторы, как состав почвы, грунт, необходимый объем и мощность устройства.

Септики являются компактной конструкцией, удобной в применении и незаметной для глаз, поскольку устанавливается в землю. Преимущества установки септиков без откачки заключается в удобстве использования и приемлемой стоимости по сравнению с оборудованием с дренажными насосами. Кроме того, септики не требуют подключения к центральной канализационной системе.

Септик под ваши нужды можете выбрать и заказать на сайте https://septik-pod-klyuch.pro/katalog/glubokaya-bioochistka/.

Фото с сайта ТопСептик

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Теги : дом и уют


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