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Как сократить количество рекламных звонков на телефон?

  • 04/10/2021, 12:20
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По мнению эксперта, существует два действенных способа.

Игнорирование таких спам-звонков не поможет уменьшить их число, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин. По его мнению, лучше намекнуть собеседнику, что он незаконно узнал ваш номер.

— Чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных. По моему опыту, после этого сразу кладется трубка, даже без «до свидания», «спасибо» и так далее. Это работает, — отметил эксперт.

Этот метод не всегда гарантирует избавление от нежелательных входящих звонков. На такой случай можно прибегнуть к другому методу, который больше подходит для тех, у кого много времени.

— Когда вам звонят такие товарищи, им надо сообщить, что вы хотите выслушать все, что они хотят сказать. С этого момента вы можете уже не слушать, а просто положить телефон рядом, пусть говорят. Таким образом вы убиваете двух зайцев: вы портите статистику тем, кто заказывает такие звонки, а также вы расходуете время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям. Это пассивно-агрессивная методика, – заключил Георгий Мазохин.

По его словам, таким образом можно испортить статистику тем, кто заказывает подобные звонки, а также впустую потратить время непосредственно тех, кто звонит.

Ранее эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова рассказала, что в рамках борьбы с нежелательными телефонными звонками можно установить на смартфон специальную программу от спама или же завести отдельный номер для личных звонков.

Фото: pixabay.com автор: icsilviu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : экспертное мнение рекламные звонки


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