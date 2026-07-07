Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

У новосибирцев растёт интерес к пикникам в стиле XIX века

Дата:

Главная проблема — найти место без громкой музыки

За два столетия пляжная мода изменилась кардинально. Если сегодня купальник — привычный элемент гардероба из синтетики, то в XVIII–XIX веках поход к воде в некоторых случаях требовал специального закрытого костюма. Мастер исторического костюма Мария Лукьянова, воссоздающая моду тех лет, в беседе с изданием «Горсайт» рассказала, что в Новосибирске проводятся мероприятия, где можно примерить такие наряды.

Сегодня новосибирские энтузиасты устраивают полноценные дни отдыха в дворянском стиле. Они одеваются в строгие исторические костюмы, сшитые по индивидуальным меркам, арендуют беседки, накрывают столы с фарфором и подсвечниками, пьют чай и слушают классическую музыку. Однако создать полную иллюзию прошлого в современном городе непросто.

Именно внимание к деталям — от фарфоровых кофейников до столовых приборов по этикету — позволяет участникам хотя бы на несколько часов почувствовать себя героями романов XIX века.

Ранее редакция сообщала, что мешает новосибирцам достичь оптимальных фитнес-результатов.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Регион не задан

Теги : пикник мода культура

225
0
0
Предыдущая статья
У распредцентра под Новосибирском сформировалась очередь из десятков фур
Следующая статья
Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

Новосибирская филармония меняет даты выступлений

Новосибирская филармония скорректировала свою афишу. Это связано с проведением ремонтных работ в зале имени А. Каца. Информацию об этом распространила директор организации Анна Терешкова через свой Telegram-канал.

Коррективы были внесены в сентябрьские и октябрьские мероприятия.

Читать полностью

«70 лет триумфа»: Новосибирский симфонический оркестр отметит юбилей на большой сцене НОВАТа

Приближается знаменательная дата – 70-летие первого и единственного в регионе академического симфонического оркестра, коллектива, занимающего лидирующие позиции в стране и являющегося гордостью филармонии. По этому случаю запланировано грандиозное юбилейное выступление на сцене НОВАТа.

История коллектива берет начало в 1956 году, когда под руководством выдающегося Арнольда Каца был основан Новосибирский академический симфонический оркестр. До 1989 года его домом был театр оперы и балета, что делает выбор концертной площадки для торжеств символичным.

Читать полностью

«Красный факел» принял участие в VII Фестивале театров Дальнего Востока

Автор: Марина Санькова

Театральный коллектив «Красный факел» из Новосибирска впервые присоединился к фестивальной жизни острова Сахалин, представив свою постановку «Мертвые души» (18+). Этот спектакль, созданный художественным руководителем Андреем Прикотенко, был показан в рамках гостевой программы VII Дальневосточного фестиваля театров. Оба представления прошли с полным аншлагом на сцене Южно-Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.

Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева отметила, что это событие ознаменовало собой прекрасное завершение 106-го театрального сезона, который начался с гастролей в Санкт-Петербурге. По ее словам, эти противоположные по географическому положению города — Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург — наглядно демонстрируют как необъятность России, так и востребованность театра «Красный факел». Спектакль «Мертвые души» — это технически сложная и масштабная постановка, требующая участия почти всей труппы, однако, отработанная команда успешно адаптирует ее к условиям любой сцены. Гореявчева подчеркнула вдохновленную игру актеров и искреннюю реакцию сахалинского зрителя, что сделало показ одним из лучших. Она также выразила благодарность организаторам фестиваля, властям Сахалинской области и всем, кто способствовал теплому приему, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Читать полностью

«Соловей» принес НОВАТу «Золотую маску»

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) вновь стал обладателем престижной театральной премии «Золотая маска». Награда была присуждена спектаклю «Соловей» в номинации «Музыкальный театр. Опера» на XXXII церемонии, которая состоялась 20 июня в Омске.

Для театра это событие стало долгожданным возвращением на пьедестал. Последний раз НОВАТ получал «Золотую маску» в оперной категории 22 года назад — в 2004 году за легендарную «Аиду». В 2013 году театр также побеждал в категории «Оперетта/Мюзикл» за спектакль «Месса».

Читать полностью

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

Читать полностью

Филармония Победы: Новосибирск посвящает май памяти героев

Она отметила, что донести до юного поколения суть событий Великой Отечественной войны бывает непросто, поэтому музыка используется как средство передачи значимых исторических моментов.

На май подготовлена обширная афиша, включающая лекции в учебных заведениях, концерты и публичные события, открытые для всех горожан.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть

Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

Промышленность

Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

Бизнес

У распредцентра под Новосибирском сформировалась очередь из десятков фур

Недвижимость

Застройщик выделил 300 млн рублей на переселение по КРТ в Горно-Алтайске

Бизнес Власть Недвижимость Общество

Обманутыми дольщиками оказались уже 550 семей из Новосибирской области

Авто

За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

Бизнес Власть Недвижимость Общество

В Новосибирске утвердили планировку территории с выходом на будущий Ельцовский мост

Авто Общество Туризм

Туристы запасаются канистрами с бензином, чтобы добраться до мест отдыха на Алтае

Медицина Общество

Новосибирские врачи осваивают операции на плоде в утробе матери

Общество

Народные дружинники вышли на дежурство на АЗС в Новосибирске

Общество

Новосибирский метрополитен установил новый рекорд пассажиропотока

Общество

Жара, вода и три секунды до беды: новосибирцам рассказали о правилах выживания на воде летом

Общество

В Новосибирской области распространяется опасное растение — борщевик Сосновского

Общество

Русфонд собирает средства для двухлетнего ребенка с диагнозом ДЦП

Власть Общество

Депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском

Бизнес

Сибирские аграрии планируют собрать более миллиона тонн сои

Общество

В аэропорту Новосибирска задержаны 11 рейсов

Общество

В России отменят домашние задания для первоклассников

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности