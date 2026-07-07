У новосибирцев растёт интерес к пикникам в стиле XIX века

За два столетия пляжная мода изменилась кардинально. Если сегодня купальник — привычный элемент гардероба из синтетики, то в XVIII–XIX веках поход к воде в некоторых случаях требовал специального закрытого костюма. Мастер исторического костюма Мария Лукьянова, воссоздающая моду тех лет, в беседе с изданием «Горсайт» рассказала, что в Новосибирске проводятся мероприятия, где можно примерить такие наряды.

Сегодня новосибирские энтузиасты устраивают полноценные дни отдыха в дворянском стиле. Они одеваются в строгие исторические костюмы, сшитые по индивидуальным меркам, арендуют беседки, накрывают столы с фарфором и подсвечниками, пьют чай и слушают классическую музыку. Однако создать полную иллюзию прошлого в современном городе непросто.

Именно внимание к деталям — от фарфоровых кофейников до столовых приборов по этикету — позволяет участникам хотя бы на несколько часов почувствовать себя героями романов XIX века.

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