Стилист раскрыла весенние тренды моды для Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Мини-юбки и объёмные бомберы захватывают серые улицы

Весной город только начинает пробуждаться от зимней спячки. Даже среди типовых конструктивистских зданий и привычного сибирского пейзажа хочется выглядеть свежо, стильно и непохоже на других. Стилист Ольга Белашова рассказала Ом1 Новосибирск о главных трендах и о том, как сибирякам сохранить стиль в лужах и грязи.

Среди женских трендов эксперт выделила мини-юбку в сочетании с объёмным верхом. Например, облегающий первый слой дополняется просторным бомбером — контраст между массивными плечами и открытыми ногами считается очень модным приёмом. Аксессуары, по её словам, перестали быть просто деталью, теперь это полноценный элемент гардероба.

— Одним только аксессуаром можно вытянуть свой образ на другой уровень. Достаточно добавить фетровую пилотку нестандартной формы к обычным джинсам и майке, и лук заиграет по-новому, — отметила Белашова.

Вместо погони за сиюминутными трендами стилист советует купить качественную базовую сумку из натуральной кожи или плотной эко-кожи с хорошей фурнитурой. Подойдут модели хобо, трапеция или другие геометричные формы. Брюки-баллоны переживают новое рождение — они стали более свободными и сужаются к низу, их хорошо сочетать с балетками или остроносой обувью. Главный цвет весны — разные оттенки зелёного: хаки, оливковый или мятный. Бахрома встречается везде — на тонких шёлковых шарфах, юбках, платьях и даже обуви.

В мужских трендах главную роль играет лён. Льняной костюм из прямых брюк на резинке и рубашки с отложным воротником выглядит очень достойно.

— Мы брали клиенту один костюм полностью чёрный, и это смотрелось очень красиво и очень дорого, — поделилась стилист.

Также она советует мужчинам выбирать спокойные природные оттенки: оливковый, пыльно-розовый, графитовый, песочный. Узкие джинсы, похожие на лосины, лучше исключить — они портят фигуру.

В Новосибирске много серых зданий в стиле конструктивизма и брутализма, однако стилист считает, что город не мешает выглядеть модно. При этом она добавила, что никакие вещи не смогут защитить от большого количества луж, снега и грязи.

— Тренда на резиновые сапоги сейчас нет. Дождевики тоже не в тренде. Их обыграть не получится. Я могла бы привести в пример тренч, но если вас окатит водой из лужи с ног до головы мимо проезжающая машина, то никакой тренч не спасёт. Тренч нужно будет относить в химчистку, — заметила Белашова.

Ранее стилист из Новосибирска предостерегла от бессистемного шопинга. Эксперт выделила главные антитренды 2026 года.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

