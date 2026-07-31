До 400 тысяч и не больше: в ОСАГО поставят предел

В России предложили ограничить выплаты по ОСАГО. Речь идет о ситуациях, когда страховые компании не могут организовать ремонт автомобиля вовремя или вообще отказываются это делать. В таких случаях водители подают в суд и требуют возмещения сверх установленного лимита.

Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону об ОСАГО. Проект документа уже опубликован на официальном портале. Согласно поправкам, максимальная сумма, которую можно получить в качестве компенсации за нарушение обязательств по ремонту, не должна превышать 400 тысяч рублей.

Напомним, что действующий лимит выплат за поврежденное имущество по ОСАГО также составляет 400 тысяч рублей. Однако на практике сложилась иная ситуация. Если ремонт задерживался, автовладельцы пытались взыскать через суд сумму, превышающую этот лимит. В мае 2026 года Конституционный суд признал такой подход незаконным и указал на необходимость четко закрепить ограничения в законе, чтобы соблюсти баланс между интересами страховщиков и автовладельцев.

Представители страхового сообщества пояснили, что крупные суммы нередко получают не обычные водители, а автоюристы, которые используют пробелы в законодательстве. Если такие практики сохранятся, это может привести к росту стоимости полисов ОСАГО для всех автовладельцев. Ожидается, что поправки могут быть приняты в 2026 году.

Параллельно Банк России предложил изменить правила возврата страховой премии. Речь идет о случаях, когда при оформлении полиса были указаны недостоверные сведения. Теперь у страховой компании будет 14 дней на проверку данных, и только в этот период она сможет расторгнуть договор и вернуть деньги за вычетом расходов на ведение дела.

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