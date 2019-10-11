Новосибирцы планируют производить мобильные телефоны

— Сейчас мы работаем со всеми ключевыми сотовыми операторами. У нас выстроена собственная сеть розничных продаж в Новосибирской и Кемеровской областях. Это 35 монобрендовых салонов. Кроме того, мы являемся оптовыми поставщиками аксессуаров и гаджетов. Для дальнейшего развития бизнеса планируем создать собственное производство, — рассказал InfoPro54 директор ООО «Мобильные технологии» Владимир Полтавский.

Он пояснил, что маркетологи компании тщательно проанализировали потребности оптовиков и конечных клиентов, а технические специалисты — наиболее интересные рынку аксессуары и гаджеты.

— Мы видим, что в каждом гаджете есть что-то интересное, но есть и минусы. Планируем объединить максимум фишек, чтобы сделать идеальный и востребованный рынком продукт, — говорит Полтавский. — Мы разработали более 10 моделей телефонов, фитнес-браслетов и т. д., у нас есть интересные решения в области аксессуаров: от кабелей до всевозможных зарядных устройств.

Сейчас «Мобильные технологии» ведут переговоры с китайскими промышленными площадками для размещения заказа на производство тестовой партии продукции, разработанной в компании, в том числе в качестве резидента Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора.

Тестовые продажи продукции собственного производства «Мобильные технологии» запустят через свою розничную сеть. По словам собеседника InfoPro54, это позволит не только изучить спрос, но и получить прямую обратную связь, необходимую для доработки продукции. По оценке Владимира Полтавского, на мониторинг, доработку, а затем первый этап продвижения аксессуаров и цифровых товаров на рынок уйдет около года. К концу 2020-го «Мобильные технологии» рассчитывают получить готовый стартап-проект с производством, отделом продаж, выстроенной дистрибьюцией, а также стратегией по постоянному улучшению разработок. После этого компания намерена масштабировать производство и выйти со своими разработками на открытый рынок.

Совокупный объем инвестиций в первый этап проекта составляет около 30 млн рублей. По словам Владимира Полтавского, эти инвестиции в основном будут направлены на производство и разработку продукции. Прибегать к привлечению внешних инвесторов компания не планирует.

Анализируя текущую ситуацию на российском рынке, собеседник InfoPro54 отметил, что в салонах сотовой связи в среднем около 30% продукции приходятся на аксессуары российских разработчиков. Чаще всего они размещают их производство в Китае. На сегменте цифровой техники доля россиян немного меньше — около 25%.

— При этом в продажах «Мобильных технологий» около 30% приходятся на гаджеты BQ — это разработки очень крутой российской компании ООО «Новая линия», — подчеркивает он.

Если проект новосибирцев зайдет на рынок, то, по расчетам Владимира Полтавского, доля российских производителей в аксессуарах может вырасти еще на 3-5%. В гаджетах доля прироста будет небольшой — на уровне 1%, но предприниматель уверен, что это будут качественные и интересные решения, которые нужны рынку и будут хорошо продаваться.

ООО «Мобильные технологии» создана в июле 2018 года. УК – 10 тысяч рублей, учредитель Владимир Полтавский.

Фото предоставлено Владимиром Полтавским