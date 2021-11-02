Какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе

Как рассказал агентству «Прайм» юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов, в мусорные контейнеры запрещается сбрасывать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы (мебель), снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, автошины, медицинские отходы. Нельзя выбрасывать и другие отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры и мусоровозы.

В соответствии со статьей 1 Закона об отходах, к ТКО (твердые коммунальные отходы) относится весь мусор, который образуется в жилых помещениях при деятельности человека, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования, добавляет эксперт. Требования к обращению с ТКО установлены в подзаконных нормативно-правовых актах, в частности, в Правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением правительства РФ от 12.11.2016 года.

— За несоблюдение требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировке, размещении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, — предупреждает Евгений Иванов.

Выбросить крупногабаритные отходы, в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, можно в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, а также на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов, заключил юрист.