Семь стихийных свалок обязали ликвидировать на Проточной в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокурора к местной администрации. Он требовал признать неправомерным бездействие чиновников в ликвидации несанкционированных свалок. В 2023 году во время проверки совместно с экспертами по охране земель и специалистами земельного надзора были обнаружены 7 свалок на улице Проточной.

— 14.04.2023 прокурор внес в администрацию Ленинского района представление, указал на наличие несанкционированных свалок отходов, требовал безотлагательно принять меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им сопутствующих, — сообщает Управление Судебного департамента Новосибирской области.

Администрация района провела проверку и обнаружила несанкционированные свалки с бытовыми и строительными отходами. Сотрудникам МКУ Новосибирска «Ленинское» поручили ликвидировать свалку за счет бюджетных средств по муниципальной программе.

Однако ответчик не согласился с требованиями. Суд частично удовлетворил иск: признал бездействие администрации незаконным.

Мэрия Новосибирска и чиновники Ленинского района обязаны ликвидировать свалки в течение полугода после вступления судебного решения в силу.

