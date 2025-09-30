Житель Новосибирской области производит более 300 килограммов мусора за год

В 2024 году среднестатистический россиянин произвел 325 килограммов мусора, что на 3 кг или 1% больше, чем в прошлом году. Такие данные предоставила аналитическая служба FinExpertiza, основываясь на информации Росприроднадзора. За год общий объем отходов увеличился на 396 тысяч тонн и достиг 47,5 миллион тонн.

Новосибирец в среднем за 2024 год произвел 316,6 килограмма мусора. По этому показателю Новосибирская область оказалась на 35 место в рейтинге. По данным Росстата, на 1 января 2025 года численность населения региона составляла 2 786 540 человек. Это значит, что в среднем в регионе за год накапливается 880,5 тысяч тонн ТКО.

Стоит отметить, что в 2024 году АО «Спецавтохозяйство» транспортировало на территории Новосибирской области 10 878 тыс. куб. м отходов. Это на 5,7 % выше показателей 2023 года, когда на МУП «САХ» возложили функции регионального оператора по обращению с твердым и коммунальными отходами, и на 249% больше, чем годом ранее, в 2022 году..

В 2024 году Магаданская область стала лидером по количеству сгенерированного мусора на одного жителя — 650,8 кг в год. За ней следуют Калининградская область (507,8 кг), Чукотский автономный округ (458,5 кг).

Меньше всего мусора в среднем производит каждый житель Бурятии (151,2 кг в год), Калмыкии (212,6 кг), Тывы (215,6 кг).

В прошлом году российские граждане произвели 47,5 миллионов тонн бытового мусора, что на 396 тысяч тонн (0,8%) больше, чем в предыдущем году. Общий рост отходов остался стабильным, несмотря на увеличение розничной торговли на 7,2% и реальных доходов населения на 7,3%. Это показывает, что потребление товаров и услуг не всегда напрямую связано с количеством отходов. В таких условиях важно эффективно управлять отходами и внедрять новые технологии для поддержания экологического равновесия.

Ранее редакция сообщала о том, что Левобережный полигон в Новосибирске прекратил прием части мусора. При этом строительство новых полигонов в регионе постоянно откладывается.