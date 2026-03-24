Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Для многих жителей многоквартирных домов балкон становится местом, где годами копится старая мебель, стройматериалы и сезонные вещи. Однако такой способ хранения может обернуться не только обрушением конструкции, но и реальными штрафами — до 15 тысяч рублей.

Как поясняют эксперты, основная опасность захламленных балконов заключается в повышенной пожарной опасности. Старые предметы интерьера представляют собой источник повышенной опасности, поскольку достаточно случайно попавшего окурка, чтобы начался пожар. Кроме того, в некоторых домах балконы технически являются частью путей эвакуации — через пожарные люки и лестницы.

— Старые вещи могут легко вспыхнуть от случайно попавшего окурка на балкон. Кроме того, захламленный балкон закрывает пути эвакуации через пожарные люки и лестницы, если они предусмотрены в доме. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей, — рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Еще один риск связан с техническим состоянием самого здания. Согласно строительным нормам, предельная нагрузка на балконную плиту составляет 200 килограммов на квадратный метр. Чрезмерное скопление тяжелых предметов может привести к деформации или обрушению конструкции. В этом случае нарушение квалифицируется как неправильное пользование жилым помещением, и штраф составит от 1 до 1,5 тысячи рублей.

При этом эксперт подчеркнул, что безопасно хранить на балконе велосипеды, спортивный инвентарь (например, лыжи), комнатные растения или легкую мебель, предназначенную для отдыха.

