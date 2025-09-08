Левобережный полигон в Новосибирске прекратил прием части мусора

Левобережный мусорный полигон, один из самых крупных объектов для размещения отходов в регионе, временно прекратил принимать часть мусора из-за недостатка места. Об этом сообщила пресс-служба компании «Спецавтохозяйство» (САХ), которая занимается управлением площадок размещения твердых коммунальных отходов.

— С сентября 2025 года на Левобережном полигоне больше не принимают строительный и промышленный мусор, остатки сырья и побочные продукты производства. Теперь все отходы, кроме твердых коммунальных, которые поступали на Левобережный полигон, направляют на полигон «Гусинобродский», — говорится в сообщении.

В компании предупредили, что полигон почти заполнен.

— Если не уменьшить объем отходов на Левобережном полигоне, это может навредить экологии региона, — заявила начальник отдела охраны окружающей среды САХ Лидия Куличкова.

По ее словам, это серьезная нагрузка на окружающую среду.

Однако изменение маршрутов вывоза мусора может увеличить расходы и привести к повышению цен для утилизации строительного мусора.

Напомним, рекультивацию полигона «Левобережный» планировали начать в 2025 году, после завершения строительства двух комплексов мусоропереработки под Новосибирском. Но эти проекты, в которых участвовала компания САХ, так и не были реализованы.

В августе Арбитражный суд Новосибирской области принял решение о расторжении концессионного соглашения заключенного между МинЖКХ региона и АО «Спецавтохозяйство» в ноябре 2023 года. Речь идет о создании полигона КПО «Правобережный» для обработки, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов в районе села Раздольное. Второй иск МинЖКХ по расторжению концессии на создания КПО «Левобережный» суд планирует рассмотреть в конце сентября.

В июне в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Стоит отметить, что предприниматели, работающие на рынке демонтажа, еще с 2022 года говорят о том, что нужно наводить порядок в утилизации строительных отходов. Уже тогда было понятно, что проблема может обостриться с развитием в регионе проектов комплексного развития территорий (КРТ), где предполагался массовый демонтаж объектов недвижимости. В апреле 2023 в региональном Минприроды редакции сообщали, что в Новосибирской области планируется внедрение системы цифрового контроля за утилизацией строительных отходов по примеру города Москвы. При этом участники рынка в разговоре с корреспондентом Infopro54 отмечали, что в регионе необходимо не столько устанавливать контроль за вывозом строительных отходов на свалки, сколько увеличивать их переработку для вторичного использования.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-чиновник в Новосибирске арестован за незаконное захоронение мусора. за взятки он разрешал завозить на полигон строительные отходы.