Новосибирцы жалуются на переполненные площадки для крупногабаритного мусора

В жилом массиве Просторный с ноября 2025 года, по словам местных жителей, якобы, с начала декабря не вывозится крупногабаритный мусор. Одна из жительниц, Алина, сообщила, что по всему району скопились большие кучи отходов. По адресам: улица Николая Сотникова, 12, и Дмитрия Шмонина, 9, ситуация особенно острая.

— Зачем мы ежемесячно оплачиваем услуги? — возмутилась сибирячка.

Журналист Горсайта отправила официальный запрос в АО «САХ» Новосибирска. После этого с одной из площадок вывезли крупногабаритный мусор. Но на других улицах ситуация не изменилась. В «Спецавтохозяйстве» объяснили происходящее:

— В микрорайоне Просторный вывоз твердых коммунальных отходов проходит ежедневно. Вывоз крупногабаритного мусора задерживается из-за нескольких причин: сложных дорожных условий и ограниченного доступа техники к контейнерным площадкам.

Специалисты компании взялись за все заявки на вывоз. Работы завершат в кратчайшие сроки, заверили представители регоператора.

АО «САХ» также прояснило вопрос о перерасчёте для жильцов, которые уже оплатили услугу. Поскольку норматив накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на одного человека в год не учитывает процент накопления крупногабаритных отходов (КГО), невозможно определить долю платы за эту услугу.

— Мы принимаем все необходимые меры для стабилизации работы, устранения накопленных задержек и неукоснительного соблюдения графика вывоза всех видов отходов, — добавили в АО «САХ».

Ранее редакция сообщала о том, что регоператор с июля не платит подрядчикам за вывоз мусора в Новосибирске.