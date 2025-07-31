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Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025

  • 31/07/2025, 10:07
Автор: Марина Санькова
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
Он может стать полезным помощником для эффективного построения графика ухода за комнатными растениями и реализации задуманного, минимизируя затраты времени и энергии

Уxoд зa комнатными растениями в августе:

  • Блaгoпpиятныe дни в aвгуcтe для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, З0 aвгуcтa
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: З, 4, 5, 17, 18, З1 aвгуcтa
  • Heблaгoпpиятныe дни: 8, 1З, 14, 21 aвгуcтa
  • Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 9, 22, 2З, 24 aвгуcтa (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe)
удобрения для комнатных растений

Фото: freepik.com/Автор: freepik

В начале августа, 1-го и 2-го числа, когда Луна находится в знаке Скорпиона, благоприятно заниматься посадкой многолетних, вьющихся растений, а также луковичных цветов. Это отличное время для подкормки, полива и замачивания семян, а также для борьбы с вредителями. Однако не рекомендуется пересаживать цветы, обрезать их, прищипывать или делить корни и луковицы.

С 3 по 5 августа Луна переходит в знак Стрельца. В эти дни хорошо сажать ампельные цветы и растения с длинным, вьющимся стеблем, направленным вверх. Можно укоренять черенки и бороться с болезнями. Пересадка цветов, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов нежелательны.

6 и 7 августа Луна в Козероге. Это благоприятное время для посадки и пересадки любых комнатных растений, включая луковичные. Можно обрезать, прищипывать, поливать, подкармливать, замачивать семена и бороться с вредителями. Важно избегать травмирования корней.

8 августа, когда Луна в Водолее, можно только рыхлить сухую почву и обрабатывать растения от болезней. Водолей не подходит для посадок, пересадок, полива, подкормки, замачивания семян и черенкования.

9 августа – Полнолуние в Водолее. В этот период не рекомендуется работать с растениями.

Полив комнатных растений

Фото: freepik.com/Автор: freepik

С 10 по 12 августа Луна убывает и переходит в знак Рыб. Это удачное время для пересадки цветов, посадки луковичных и многолетних декоративных растений, а также для укоренения черенков. Полив и подкормка должны быть умеренными. Не рекомендуется обрезать, прищипывать, заливать или перекармливать растения, а также опрыскивать их от вредителей.

С 13 по 14 августа Луна убывает в Овне. Под этим знаком можно обрабатывать растения от вредителей и рыхлить сухую землю. Посадка, пересадка, проращивание семян, укоренение черенков, полив, подкормка, обрезка и прищипка не рекомендуются.

С 15 по 16 августа, когда Луна убывает в Тельце, благоприятно сажать (но не пересаживать) луковичные и многолетние цветы. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Пересадка не рекомендуется, как и рыхление земли.

С 17 по 18 августа Луна в Близнецах. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю, но без полива. Пересадка неблагоприятна.

19 и 20 августа Луна в Раке. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Также можно поливать, подкармливать, замачивать семена и рыхлить землю. Не рекомендуется посадка луковичных и обработка ядохимикатами.

21 августа Луна во Льве. Можно только рыхлить землю и опрыскивать цветы от болезней. Посадка, пересадка, проращивание семян, полив, подкормка, обрезка и прищипка не рекомендуются.

Пересадка комнатных растений

Фото: freepik.com/Автор: freepik

С 22 по 24 августа – Новолуние в Деве. В эти дни растения особенно уязвимы, поэтому их лучше не беспокоить.

С 25 по 27 августа Луна растет и переходит в Весы. Хорошее время для пересадки и деления комнатных растений, посадки луковичных, многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, полива и подкормки. Замачивание семян лучше отложить. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренения черенков, обрезки и прищипки, подкормки и полива. Использование ядохимикатов не рекомендуется.

С 28 по 31 августа Луна растет и переходит в Скорпиона и Стрельца. Благоприятно заниматься посадкой многолетних, вьющихся растений, а также луковичных цветов. Это отличное время для подкормки, полива и замачивания семян, а также для борьбы с вредителями. Однако не рекомендуется пересаживать цветы, обрезать их, прищипывать или делить корни и луковицы.

Фото: ru.freepik.com/Автор: lookstudio

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирcк

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь комнатные растения


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