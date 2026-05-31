В период с весны по лето комнатные растения демонстрируют бурный рост, а некоторые даже радуют цветением. Для поддержания их здоровья и красоты необходимы регулярные подкормки и своевременный полив. Рекомендуется примерно каждые две недели проводить гигиенические процедуры для растений, омывая их под душем, чтобы удалить осевшую пыль с поверхности листьев. Исключение составляют растения, обладающие опушенными листьями.

Если же растение заметно увеличилось в размерах и его корневая система заполняет весь старый горшок, наступает оптимальное время для его пересадки в емкость большего объема, наполненную свежей, богатой питательными веществами почвой.

Кроме того, весенне-летний период является прекрасной возможностью для размножения домашних растений путем черенкования.

Пересадку, внесение удобрений, укоренение черенков и даже профилактическую обработку от вредителей целесообразно проводить, ориентируясь на благоприятные дни, отмеченные в Лунном календаре. Такой подход способствует лучшей адаптации цветов и черенков, более эффективному усвоению питательных веществ из удобрений, а также повышает результативность мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями.

Для успешной пересадки многолетних домашних растений предпочтительнее выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Зодиака Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичным культурам благоприятствует посадка в те фазы, когда Луна перемещается по секторам Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца, обеспечивая лучшую приживаемость.

Ампельные и вьющиеся растения лучше всего приживаются и развиваются при пересадке под эгидой знаков Девы, Близнецов, Весов, Скорпиона и Стрельца.

Однолетние цветы, в свою очередь, лучше всего переносят пересадку, когда Луна находится в зодиакальных группах Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 2, З, 4, 7, 8, 9, 12, 1З, 17, 20, 21, 22, 2З, 24, 25, 26, 29 июня.

B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 1, 27, 28 июня.

Heблaгoпpиятныe дни: 5, 6, 10, 11, 18, 19 июня.

Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 14, 15, 16, З0 июня (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).

Лунный календарь на июнь 2026 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1 июня (понедельник): Убывающая Луна в Стрельце. Этот знак зодиака считается малопродуктивным. Благоприятно сажать ампельные и вьющиеся растения, укоренять черенки, бороться с вредителями и болезнями. Нежелательно пересаживать цветы, замачивать семена, проводить обрезку и прищипку, так как раны будут долго заживать.

2-4 июня (вторник-четверг): Убывающая Луна переходит в Козерог в 16:35, а затем в Водолей. Козерог – знак зодиака средней продуктивности. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных растений, включая клубневые. Можно заниматься обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян и борьбой с вредителями. Важно избегать травмирования корней, так как они будут долго восстанавливаться.

5-6 июня (пятница-суббота): Убывающая Луна в Водолее. Водолей – неплодородный знак. В эти дни рекомендуется только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Посадки, пересадки, поливы, подкормки, замачивание семян и черенкование нежелательны.

7-9 июня (воскресенье-вторник): Убывающая Луна переходит в Овен в 11:39. В Рыбах (до 9 июня) – плодородный знак. Удачно пересаживать цветы, сажать клубневые и многолетние растения, укоренять черенки. Поливать и подкармливать следует умеренно. Не рекомендуется обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, а также опрыскивать их от вредителей.

10-11 июня (среда-четверг): Убывающая Луна переходит в Тельца в 15:41. В Овне (до 11 июня) – неплодородный знак. Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней, а также рыхлить сухую землю. Посадки, пересадки, проращивание семян, укоренение черенков, поливы, подкормки, обрезка и прищипка не рекомендуются.

12-13 июня (пятница-суббота): Убывающая Луна переходит в Близнецы в 16:17. В Тельце (до 13 июня) – плодородный знак. Рекомендуется сажать клубневые и многолетние цветы. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Нежелательно пересаживать растения и рыхлить землю, чтобы не повредить корни.

14-16 июня (воскресенье-вторник): Новолуние в Близнецах. В период новолуния растения очень уязвимы, поэтому не рекомендуется их тревожить.

17-19 июня (среда-пятница): Растущая Луна переходит во Льва в 17:33. В Раке (до 19 июня) – плодородный знак. Благоприятные дни для пересадки комнатных цветов, посадки многолетних растений, поливов, подкормок, замачивания семян и рыхления земли. Не рекомендуется сажать клубневые и использовать химикаты. Во Льве – неплодородный знак. Рекомендуется только рыхлить землю и обрабатывать от вредителей.

20-21 июня (суббота-воскресенье): Растущая Луна в Деве. Дева – знак зодиака средней плодовитости. Хорошее время для пересадки и деления растений, посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, обрезки, полива, подкормки и рыхления почвы. Стоит отложить замачивание и проращивание семян.

22-23 июня (понедельник-вторник): Растущая Луна в Весах. Весы – знак зодиака средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки цветов, укоренения черенков, обрезки, прищипки, подкормки и полива. Не рекомендуется использовать ядохимикаты.

24-26 июня (среда-пятница): Растущая Луна в Скорпионе. Скорпион – плодородный знак. Отличные дни для посадки многолетних, вьющихся, плетистых растений и клубневых цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, прищипки и деления корней.

27-28 июня (суббота-воскресенье): Растущая Луна в Стрельце. Стрелец – малопродуктивный знак. Благоприятно сажать ампельные и вьющиеся растения, укоренять черенки, бороться с вредителями и болезнями. Нежелательно заниматься пересадкой, замачиванием семян, обрезкой и прищипкой.

29 (понедельник): Растущая Луна в Козероге – знак средней плодовитости. Благоприятные дни для посадки и пересадки любых растений, включая клубневые, а также для обрезки, прищипки, полива, подкормки, замачивания семян и борьбы с вредителями. Старайтесь не травмировать корни. В полнолуние не рекомендуется работать с растениями.

З0 июня (втopник): Пoлнoлуниe. Лунa в Koзepoгe. Лунный кaлeндapь кoмнaтнoгo цвeтoвoдa нe peкoмeндуeт paбoтaть c pacтeниями.