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Лунный календарь для любителей комнатных растений на июль 2026

Автор: Марина Санькова

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Опытные цветоводы убеждены, что фазы Луны оказывают значительное влияние на жизненные процессы растений

В летний период комнатные растения активно развиваются, а некоторые из них даже украшают дом обильным цветением. Чтобы сохранить их жизнеспособность и привлекательный вид, требуется постоянный уход, включающий регулярное внесение подкормок и правильный режим полива. Приблизительно раз в две недели стоит устраивать растениям «душ», смывая скопившуюся пыль с их листовых пластин, что помогает им дышать и выглядеть свежими. Этот метод не подходит для видов с бархатистыми, опушенными листьями.

Для успешной пересадки многолетних домашних растений предпочтительнее выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Зодиака Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичным культурам благоприятствует посадка в те фазы, когда Луна перемещается по секторам Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца, обеспечивая лучшую приживаемость.

Ампельные и вьющиеся растения лучше всего приживаются и развиваются при пересадке под эгидой знаков Девы, Близнецов, Весов, Скорпиона и Стрельца.

Однолетние цветы, в свою очередь, лучше всего переносят пересадку, когда Луна находится в зодиакальных группах Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

  • Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2З, 27, 28 июля.
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 11, 12, 24, 25, 26 июля.
  • Heблaгoпpиятныe дни: 2, З, 7, 8, 16, З0, З1 июля.
  • Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 1З, 14, 15, 29 июля (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).
обрезка комнатных растений
Фото: magnific.com/Автор: freepik

Лунный календарь на июль 2026 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1 июля (среда) Убывающая Луна в Козероге. Знак Козерога характеризуется умеренной плодородностью. Это подходящее время для посадки и пересадки всех видов комнатных растений, включая клубневые и луковичные. Рекомендуются работы по формированию кроны, полив, внесение удобрений, подготовка семян к посеву путем замачивания, а также мероприятия по защите от вредителей и болезней. Важно избегать повреждения корневой системы, так как заживление может быть замедленным.

2-3 июля (четверг-пятница) Луна в Водолее, убывающая. Водолей считается бесплодным знаком. В эти дни допустима только аэрация почвы в горшках и защита растений от паразитов и заболеваний. Посадки, пересадки, поливы, подкормки, замачивание семян и укоренение отростков не рекомендуются.

4-6 июля (суббота-понедельник) Убывающая Луна в Рыбах (до 18:07 06.07), затем в Овне. Рыбы — знак высокой урожайности. Благоприятное время для пересадки цветов, посадки луковичных и многолетних растений, укоренения черенков. Однако полив и подкормку следует проводить умеренно. Не рекомендуется стрижка, прищипка, полив, чрезмерные подкормки и применение химических средств защиты.

7-8 июля (вторник-среда) Луна в Овне, убывающая. Овен — неплодородный знак. Разрешены лишь опрыскивание от вредителей и болезней, рыхление сухой почвы. Запрещены любые посадки, пересадки, проращивание семян, укоренение, полив, подкормка, стрижка и прищипка.

9-10 июля (четверг-пятница) Луна в Тельце, убывающая. Телец — плодородный знак. Успешное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Допустимы увлажнение почвы, подкормка, замачивание семян, обрезка и прищипка. Пересадка комнатных растений нежелательна, как и рыхление почвы, из-за риска повреждения корней.

11-12 июля (суббота-воскресенье) Луна в Близнецах, убывающая. Близнецы — малопродуктивный знак. Хороши посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить почву без полива. Неблагоприятные дни для пересадок.

пересадка комнатных растений
Фото: magnific.com/Автор: freepik

13-15 июля (понедельник-среда) Новолуние, Луна в Раке. В этот период растения ослаблены, рекомендуется воздержаться от любых работ.

16 июля (четверг) Луна во Льве, растущая. Лев — неплодородный знак. Допустимы рыхление почвы и опрыскивание от вредителей и болезней. Неблагоприятные дни для посадок, пересадок, проращивания семян, поливов, подкормок, обрезки и прищипки.

17-18 июля (пятница-суббота) Луна в Деве, растущая. Дева — знак средней плодородности. Хорошее время для пересадки и деления комнатных растений, посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями и болезнями, укоренения черенков, поливов, подкормок и рыхления. Затруднено замачивание и проращивание семян.

19-21 июля (воскресенье-вторник) Луна в Весах (до 16:40 21.07), затем в Скорпионе, растущая. Весы — знак средней плодородности. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренения черенков, обрезки, прищипки, подкормки и полива. Не рекомендуется использование химических средств.

22-23 июля (среда-четверг) Луна в Скорпионе, растущая. Скорпион — плодородный знак. Идеальное время для посадки многолетних, вьющихся, плетистых и клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, прищипки и деления корней.

24-26 июля (пятница-воскресенье) Луна в Стрельце (до 16:55 26.07), затем в Козероге, растущая. Стрелец — малопродуктивный знак. Благоприятны посадки ампельных и вьющихся цветов, укоренение черенков, борьба с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадок, замачивания семян, обрезки и прищипки.

обработка комнатных растений
Фото: magnific.com /Автор: rawpixel.com

27-28 июля (понедельник-вторник) Луна в Козероге, растущая. Козерог — знак средней плодородности. Благоприятные дни для посадки и пересадки всех домашних растений, включая клубнелуковичные. Можно заниматься обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не травмировать корни.

29 июля (среда) Полнолуние, Луна в Водолее. В полнолуние растения уязвимы, не рекомендуется проводить никакие работы.

30-31 июля (четверг-пятница) Луна в Водолее (до 15:14 31.07), затем в Рыбах, убывающая. Водолей — неплодородный знак. Допустимы рыхление сухой почвы и обработка от вредителей и болезней. Посадки, пересадки, поливы, подкормки, замачивание семян и черенкование не рекомендуются.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь

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Автор: Марина Санькова

В период с весны по лето комнатные растения демонстрируют бурный рост, а некоторые даже радуют цветением. Для поддержания их здоровья и красоты необходимы регулярные подкормки и своевременный полив. Рекомендуется примерно каждые две недели проводить гигиенические процедуры для растений, омывая их под душем, чтобы удалить осевшую пыль с поверхности листьев. Исключение составляют растения, обладающие опушенными листьями.

Если же растение заметно увеличилось в размерах и его корневая система заполняет весь старый горшок, наступает оптимальное время для его пересадки в емкость большего объема, наполненную свежей, богатой питательными веществами почвой.

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Автор: Марина Санькова

Для успешной пересадки многолетних домашних растений предпочтительнее выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Зодиака Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

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Для оптимальной пересадки многолетних комнатных растений следует ориентироваться на циклы, когда Луна проходит через зодиакальные созвездия Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

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Лунный календарь для любителей комнатных растений на март 2026

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