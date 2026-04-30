Для успешной пересадки многолетних домашних растений предпочтительнее выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Зодиака Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичным культурам благоприятствует посадка в те фазы, когда Луна перемещается по секторам Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца, обеспечивая лучшую приживаемость.

Ампельные и вьющиеся растения лучше всего приживаются и развиваются при пересадке под эгидой знаков Девы, Близнецов, Весов, Скорпиона и Стрельца.

Однолетние цветы, в свою очередь, лучше всего переносят пересадку, когда Луна находится в зодиакальных группах Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Практическое руководство по пересадке комнатных растений с учетом лунного календаря

За сутки до пересадки обязательно обильно полейте растение. Подготовьте новый горшок: тщательно вымойте его и продезинфицируйте. На дно емкости уложите дренажный слой, а затем сформируйте горку из почвы, соответствующей потребностям вашего растения.

Аккуратно извлеките растение из старой емкости, перевернув ее. Одной рукой придерживая стебель, другой бережно освободите корневой ком. Осмотрите корни, удалив сухие или поврежденные части.

Поместите растение в новый горшок, расправьте корни и засыпьте землей, следя за тем, чтобы корневая шейка осталась на прежнем уровне. Слегка уплотните грунт, оставляя 2-3 см до края. Осторожно полейте растение по краю горшка или через поддон. Разместите пересаженное растение в светлом, теплом месте, избегая прямых солнечных лучей. Важно помнить: цветущие растения не следует пересаживать без необходимости. Новый горшок должен быть на 1,5-3 см шире предыдущего (для крупных растений – на 8-10 см).

Как часто пересаживать комнатные растения

Растения, отличающиеся медленным ростом и крепким здоровьем, нуждаются в пересадке раз в 2-3 года. Молодые, активно растущие экземпляры – ежегодно. Взрослые, сформировавшиеся растения – также каждые 2-3 года. Древовидные виды лучше пересаживать раз в 4-5 лет. Хвойные предпочитают эту процедуру перед периодом покоя. Растения, цветущие рано весной, легче переносят пересадку после завершения цветения. Экстренная пересадка необходима в случае обнаружения вредителей, болезней или механического повреждения горшка.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 2З, 24, 25, 26, 27, 28, 29, З0 мaя.

B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: З, 4, 5, 18 мaя.

Heблaгoпpиятныe дни: 8, 9, 10, 1З, 14, 21, 22 мaя.

Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 1, 15, 16, 17, З1 мaя (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).

Лунный календарь на май 2026 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1 мая (пятница): Полнолуние в Скорпионе. В этот день лунный календарь цветовода не советует заниматься растениями.

2 мая (суббота): Убывающая Луна в Скорпионе. Скорпион – плодотворный знак. Рекомендуется посадка многолетников, вьющихся и плетистых растений, а также луковичных цветов. Благоприятно для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Не пересаживайте, не обрезайте и не делите корни.

3-5 мая (воскресенье-вторник): Убывающая Луна в Стрельце. Стрелец – малопродуктивный знак. Подходят для посадки ампельных и вьющихся растений с длинным стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями. Неудачное время для пересадки, замачивания семян, обрезки – раны будут долго заживать.

6-7 мая (среда-четверг): Убывающая Луна в Козероге. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятны посадка и пересадка, включая луковичные. Можно обрезать, прищипывать, поливать, подкармливать, замачивать семена, бороться с вредителями. Старайтесь не травмировать корни.

8-10 мая (пятница-воскресенье): Убывающая Луна в Водолее. Водолей – неплодородный знак. Допустимо только рыхление сухой почвы и обработка от болезней. Не подходит для посадок, пересадок, полива, подкормок, замачивания семян и черенкования.

11-12 мая (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Рыбах. Рыбы – плодотворный знак. Удачны пересадка, посадка луковичных и многолетних растений, укоренение черенков. Поливайте и подкармливайте умеренно. Не рекомендуется обрезка, прищипывание, залив и перекорм.

13-14 мая (среда-четверг): Убывающая Луна в Овне. Овен – неплодородный знак. Можно обрабатывать от вредителей и болезней, рыхлить землю. Не рекомендованы посадка, пересадка, проращивание семян, поливы, подкормки, обрезка.

15-17 мая (пятница-воскресенье): Новолуние в Тельце. Растения уязвимы. Не беспокойте их.

18 мая (понедельник): Растущая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак. Хороши посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями, обрезать, рыхлить без полива. Неблагоприятны пересадки.

19-20 мая (вторник-среда): Растущая Луна в Раке. Рак – плодотворный знак. Благоприятны пересадка, посадка многолетних растений, поливы, подкормки, замачивание семян, рыхление. Не подходит для посадки луковичных и обработки ядохимикатами.

21-22 мая (четверг-пятница): Растущая Луна во Льве. Лев – неплодородный знак. Допустимо рыхление и опрыскивание от вредителей. Неблагоприятны посадки, пересадки, поливы, подкормки, обрезка.

23-25 мая (суббота-понедельник): Растущая Луна в Деве (до 17:44 25.05). Дева – знак средней плодовитости. Хороши пересадка, деление растений, посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями, укоренение черенков, поливы, подкормки. Отложите замачивание семян.

25-27 мая (понедельник-среда): Растущая Луна в Весах. Весы – знак средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки, прищипки, подкормки и полива. Не рекомендуется использовать ядохимикаты.

28-30 мая (четверг-суббота): Растущая Луна в Скорпионе (с 15:47 30.05). Скорпион – плодородный знак. Рекомендуется посадка многолетников, вьющихся и плетистых растений, луковичных цветов. Благоприятно для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Не пересаживайте, не обрезайте и не делите корни.

31 мая (воскресенье): Полнолуние в Стрельце. Лунный календарь цветовода не советует заниматься растениями.