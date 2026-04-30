Лунный календарь для любителей комнатных растений на май 2026

Автор: Марина Санькова

Опытные цветоводы, основываясь на многолетних наблюдениях, убеждены: фазы Луны, оказывают значительное влияние на жизненные процессы растений

Для успешной пересадки многолетних домашних растений предпочтительнее выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Зодиака Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичным культурам благоприятствует посадка в те фазы, когда Луна перемещается по секторам Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца, обеспечивая лучшую приживаемость.

Ампельные и вьющиеся растения лучше всего приживаются и развиваются при пересадке под эгидой знаков Девы, Близнецов, Весов, Скорпиона и Стрельца.

Однолетние цветы, в свою очередь, лучше всего переносят пересадку, когда Луна находится в зодиакальных группах Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Практическое руководство по пересадке комнатных растений с учетом лунного календаря

За сутки до пересадки обязательно обильно полейте растение. Подготовьте новый горшок: тщательно вымойте его и продезинфицируйте. На дно емкости уложите дренажный слой, а затем сформируйте горку из почвы, соответствующей потребностям вашего растения.

Аккуратно извлеките растение из старой емкости, перевернув ее. Одной рукой придерживая стебель, другой бережно освободите корневой ком. Осмотрите корни, удалив сухие или поврежденные части.

Поместите растение в новый горшок, расправьте корни и засыпьте землей, следя за тем, чтобы корневая шейка осталась на прежнем уровне. Слегка уплотните грунт, оставляя 2-3 см до края. Осторожно полейте растение по краю горшка или через поддон. Разместите пересаженное растение в светлом, теплом месте, избегая прямых солнечных лучей. Важно помнить: цветущие растения не следует пересаживать без необходимости. Новый горшок должен быть на 1,5-3 см шире предыдущего (для крупных растений – на 8-10 см).

Растения, отличающиеся медленным ростом и крепким здоровьем, нуждаются в пересадке раз в 2-3 года. Молодые, активно растущие экземпляры – ежегодно. Взрослые, сформировавшиеся растения – также каждые 2-3 года. Древовидные виды лучше пересаживать раз в 4-5 лет. Хвойные предпочитают эту процедуру перед периодом покоя. Растения, цветущие рано весной, легче переносят пересадку после завершения цветения. Экстренная пересадка необходима в случае обнаружения вредителей, болезней или механического повреждения горшка.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

  • Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 2З, 24, 25, 26, 27, 28, 29, З0 мaя.
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: З, 4, 5, 18 мaя.
  • Heблaгoпpиятныe дни: 8, 9, 10, 1З, 14, 21, 22 мaя.
  • Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 1, 15, 16, 17, З1 мaя (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).

Лунный календарь на май 2026 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1 мая (пятница): Полнолуние в Скорпионе. В этот день лунный календарь цветовода не советует заниматься растениями.

2 мая (суббота): Убывающая Луна в Скорпионе. Скорпион – плодотворный знак. Рекомендуется посадка многолетников, вьющихся и плетистых растений, а также луковичных цветов. Благоприятно для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Не пересаживайте, не обрезайте и не делите корни.

3-5 мая (воскресенье-вторник): Убывающая Луна в Стрельце. Стрелец – малопродуктивный знак. Подходят для посадки ампельных и вьющихся растений с длинным стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями. Неудачное время для пересадки, замачивания семян, обрезки – раны будут долго заживать.

6-7 мая (среда-четверг): Убывающая Луна в Козероге. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятны посадка и пересадка, включая луковичные. Можно обрезать, прищипывать, поливать, подкармливать, замачивать семена, бороться с вредителями. Старайтесь не травмировать корни.

8-10 мая (пятница-воскресенье): Убывающая Луна в Водолее. Водолей – неплодородный знак. Допустимо только рыхление сухой почвы и обработка от болезней. Не подходит для посадок, пересадок, полива, подкормок, замачивания семян и черенкования.

11-12 мая (понедельник-вторник): Убывающая Луна в Рыбах. Рыбы – плодотворный знак. Удачны пересадка, посадка луковичных и многолетних растений, укоренение черенков. Поливайте и подкармливайте умеренно. Не рекомендуется обрезка, прищипывание, залив и перекорм.

13-14 мая (среда-четверг): Убывающая Луна в Овне. Овен – неплодородный знак. Можно обрабатывать от вредителей и болезней, рыхлить землю. Не рекомендованы посадка, пересадка, проращивание семян, поливы, подкормки, обрезка.

15-17 мая (пятница-воскресенье): Новолуние в Тельце. Растения уязвимы. Не беспокойте их.

18 мая (понедельник): Растущая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак. Хороши посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями, обрезать, рыхлить без полива. Неблагоприятны пересадки.

19-20 мая (вторник-среда): Растущая Луна в Раке. Рак – плодотворный знак. Благоприятны пересадка, посадка многолетних растений, поливы, подкормки, замачивание семян, рыхление. Не подходит для посадки луковичных и обработки ядохимикатами.

21-22 мая (четверг-пятница): Растущая Луна во Льве. Лев – неплодородный знак. Допустимо рыхление и опрыскивание от вредителей. Неблагоприятны посадки, пересадки, поливы, подкормки, обрезка.

23-25 мая (суббота-понедельник): Растущая Луна в Деве (до 17:44 25.05). Дева – знак средней плодовитости. Хороши пересадка, деление растений, посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями, укоренение черенков, поливы, подкормки. Отложите замачивание семян.

25-27 мая (понедельник-среда): Растущая Луна в Весах. Весы – знак средней плодовитости. Отличные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки, прищипки, подкормки и полива. Не рекомендуется использовать ядохимикаты.

28-30 мая (четверг-суббота): Растущая Луна в Скорпионе (с 15:47 30.05). Скорпион – плодородный знак. Рекомендуется посадка многолетников, вьющихся и плетистых растений, луковичных цветов. Благоприятно для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Не пересаживайте, не обрезайте и не делите корни.

31 мая (воскресенье): Полнолуние в Стрельце. Лунный календарь цветовода не советует заниматься растениями.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь на май

225
1
0
Предыдущая статья
Главой администрации Октябрьского района Новосибирска назначен Яков Чагин
Следующая статья
Бастрыкин заинтересовался трещинами в куполе оперного театра в Новосибирске

Лунный календарь для любителей комнатных растений на апрель 2026

Автор: Марина Санькова

Для оптимальной пересадки многолетних комнатных растений следует ориентироваться на циклы, когда Луна проходит через зодиакальные созвездия Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичные культуры отличаются повышенной приживаемостью при посадке в те периоды, когда спутник Земли находится в секторах Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца.

Читать полностью

Лунный календарь для любителей комнатных растений на март 2026

Автор: Марина Санькова

Для успешной пересадки многолетних комнатных растений наилучшим временем считается период, когда Луна движется по знакам Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Особую приживаемость луковичные культуры демонстрируют при посадке, когда небесное тело находится в созвездиях Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца.

Читать полностью

Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025

Автор: Марина Санькова

Опытные цветоводы подтвердят: влияние Луны на развитие растений — неоспоримый факт.

В период новолуния, когда жизненные процессы замедлены, любые манипуляции с растениями, будь то посадка или посев, нежелательны. По мере роста Луны соки устремляются вверх, от корней к листве, стимулируя активный рост. Это благоприятное время для ухода за растениями. В фазу полнолуния рекомендуется ограничиться поливом и внесением удобрений, поскольку в этот период активны преимущественно корневые системы. Когда Луна убывает, наступает оптимальное время для посадки и пересадки растений.

Читать полностью

Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025

Автор: Марина Санькова

Уxoд зa комнатными растениями в августе:

В начале августа, 1-го и 2-го числа, когда Луна находится в знаке Скорпиона, благоприятно заниматься посадкой многолетних, вьющихся растений, а также луковичных цветов. Это отличное время для подкормки, полива и замачивания семян, а также для борьбы с вредителями. Однако не рекомендуется пересаживать цветы, обрезать их, прищипывать или делить корни и луковицы.

Читать полностью

Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025

Автор: Марина Санькова

Действие Луны на растительный мир – вопрос, который давно привлекает внимание и вызывает споры. Опытные садоводы с давних времен учитывали фазы Луны, полагая, что они влияют на развитие растений. Однако научное обоснование этих многолетних наблюдений до сих пор является предметом дискуссий.

Для тех, кто верит во взаимосвязь всего живого на планете с лунными ритмами, лунный календарь способен стать полезным ресурсом при планировании работ с комнатными растениями.

Читать полностью

Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025

Автор: Марина Санькова

Влияние Луны на мир растений – тема, вызывающая интерес и дебаты на протяжении долгого времени. Садоводы издавна обращали внимание на смену лунных фаз, считая, что это оказывает воздействие на жизненный цикл растений. Тем не менее, научные подтверждения этих эмпирических наблюдений все еще вызывают вопросы.

Вместе с тем, если вы убеждены в том, что все живущее на Земле связано с лунными циклами, то лунный календарь может стать ценным инструментом при планировании заботы о ваших комнатных растениях.

Читать полностью
