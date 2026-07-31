Лунный календарь для любителей комнатных растений на август 2026

В августе уход за комнатными растениями включает: полив по мере высыхания почвы, внесение фосфорно-калийных удобрений без азота и подготовку цветов к осеннему периоду. Конец лета — время перевода цветов на щадящий режим.

Чистка: Протирайте листья влажной тканью или устраивайте цветам теплый душ для защиты от пыли и паутинного клеща.

Обрезка: Срезайте сухие ветки, пожелтевшие листья и увядшие бутоны. Прищипните кончики длинных стеблей.

Балкон: Растения на улице и балконах пора заносить в дом при ночном похолодании.

Освещение: Уберите защиту от солнца, так как естественный свет в конце лета становится мягче.

Для успешной пересадки многолетних домашних растений предпочтительнее выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Зодиака Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Луковичным культурам благоприятствует посадка в те фазы, когда Луна перемещается по секторам Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца, обеспечивая лучшую приживаемость.

Ампельные и вьющиеся растения лучше всего приживаются и развиваются при пересадке под эгидой знаков Девы, Близнецов, Весов, Скорпиона и Стрельца.

Однолетние цветы, в свою очередь, лучше всего переносят пересадку, когда Луна находится в зодиакальных группах Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2З, 24, 25, 29 aвгуcтa.

1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2З, 24, 25, 29 aвгуcтa. B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 7, 8, 21, 22 aвгуcтa.

7, 8, 21, 22 aвгуcтa. Heблaгoпpиятныe дни: З, 4, 26, 27, З0, З1 aвгуcтa.

З, 4, 26, 27, З0, З1 aвгуcтa. Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 11, 12, 1З, 28 aвгуcтa (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).

Лунный календарь на август 2026 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1 и 2 августа, суббота и воскресенье: Луна в Рыбах, плодовитом знаке. Это благоприятное время для пересадки цветов, посадки клубневых и многолетних растений, а также укоренения черенков. Полив и подкормку следует проводить умеренно. Не рекомендуется обрезка, прищипывание, избыточный полив и подкормка, а также опрыскивание от вредителей и болезней.

3 и 4 августа, понедельник и вторник: Луна в Овне, неплодородном знаке. Можно лишь проводить обработку растений от вредителей и болезней, а также рыхлить сухую почву в горшках. Нежелательны посадка и пересадка любых растений, проращивание семян, укоренение черенков, полив, подкормка, обрезка и прищипка побегов.

5 и 6 августа, среда и четверг: Луна в Тельце, плодовитом знаке. Хорошее время для посадки (но не пересадки) клубневых и многолетних цветов. Допустимы полив, подкормка, замачивание семян, обрезка и прищипка побегов. Пересадка комнатных цветов не рекомендуется, как и рыхление почвы, чтобы не повредить корни.

7 и 8 августа, пятница и суббота: Луна в Близнецах, малопродуктивном знаке. Успешными будут посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива. Пересадка домашних растений неблагоприятна.

9 и 10 августа, воскресенье и понедельник: Луна в Раке, плодовитом знаке. Отличное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Благоприятны поливы, подкормки, замачивание семян, рыхление земли. Не рекомендуется посадка клубневых и обработка растений химикатами.

11, 12 и 13 августа, вторник — четверг: Новолуние, Луна во Льве. В этот период растения уязвимы, поэтому не стоит их беспокоить.

14 и 15 августа, пятница и суббота: растущая Луна в Деве (до 17:08 15.08), затем в Весах. Дева – знак средней плодовитости, хорош для пересадки и деления растений, посадки клубневых, многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями, укоренения черенков, полива и подкормки. Отложите замачивание семян.

16 и 17 августа, воскресенье и понедельник: растущая Луна в Весах, знаке средней плодовитости. Прекрасные дни для посадки и пересадки цветов, укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива. Не рекомендуется использовать ядохимикаты.

18, 19 и 20 августа, вторник — четверг: растущая Луна в Скорпионе (до 11:31 20.08), затем в Стрельце. Скорпион – плодовитый знак, идеален для посадки многолетников, вьющихся, плетистых и клубневых цветов, подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, прищипки и деления корней/клубнелуковиц.

21 и 22 августа, пятница и суббота: растущая Луна в Стрельце, малопродуктивном знаке. Хороши дни для посадки ампельных цветов и растений с длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки, замачивания семян, обрезки и прищипки побегов.

23, 24 и 25 августа, воскресенье — вторник: растущая Луна в Козероге (до 12:10 25.08), затем в Водолее. Козерог – знак средней плодовитости, благоприятен для посадки и пересадки растений, клубневых, а также для обрезки, прищипки, полива, подкормки, замачивания семян и борьбы с болезнями. Старайтесь не травмировать корни.

26 и 27 августа, среда и четверг: растущая Луна в Водолее, неплодородном знаке. Можно лишь рыхлить сухую почву и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей непригоден для посадок, пересадок, поливов, подкормок, замачивания семян и черенкования.

28 августа, пятница: Полнолуние, Луна в Рыбах. Не рекомендуется работать с растениями.

29, 30 и 31 августа, суббота — понедельник: убывающая Луна в Рыбах (29-30) и Овне (31). См. рекомендации для 1-2 августа (Рыбы) и 3-4 августа (Овен).