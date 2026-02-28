Поиск здесь...
Лунный календарь для любителей комнатных растений на март 2026

Автор: Марина Санькова

Дата:

Опытные цветоводы подтвердят: влияние Луны на развитие растений — неоспоримый факт

Для успешной пересадки многолетних комнатных растений наилучшим временем считается период, когда Луна движется по знакам Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб, Тельца и Рака.

Особую приживаемость луковичные культуры демонстрируют при посадке, когда небесное тело находится в созвездиях Девы, Весов, Скорпиона, Козерога, Рыб и Тельца.

Ампельные и вьющиеся растения лучше всего развиваются, если их высаживать под влиянием Девы, Близнецов, Весов, Скорпиона и Стрельца.

Рекомендованное время для пересадки однолетних цветов — дни, когда Луна проходит через знаки Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Рака.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю

  • Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1З, 14, 17, 21, 22, 26, 27, З0, З1 мapтa.
  • B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 10, 11, 2З, 24, 25 мapтa.
  • Heблaгoпpиятныe дни: 1, 2, 15, 16, 28, 29 мapтa.
  • Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: З, 18, 19, 20 мapтa (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe).

Лунный календарь на март 2026 года, составленный с учетом фаз Луны и знаков зодиака

1-2 марта (воскресенье-понедельник): растущая Луна во Льве. Лев – неплодородный знак. В эти дни допустимы лишь рыхление почвы в горшках и обработка цветов от вредителей и болезней. Неблагоприятное время для посадки/пересадки растений, проращивания семян, поливов, подкормок, обрезки и прищипки.

3 марта (вторник): Полнолуние, Луна в Деве. В полнолуние работа с комнатными растениями не рекомендуется.

4 марта (среда): убывающая Луна в Деве. Дева – знак средней плодовитости. Хорошее время для пересадки и деления комнатных растений. Также подходит для посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями и болезнями, укоренения черенков, поливов, подкормок и рыхления почвы. Отложите замачивание и проращивание семян.

5-6 марта (четверг-пятница): убывающая Луна в Весах. Весы – знак средней плодовитости. Превосходные дни для посадки и пересадки комнатных цветов, укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива. Не рекомендуется использование ядохимикатов.

7-9 марта (суббота-понедельник): убывающая Луна в Скорпионе (до 18:35 09.03), затем в Стрельце. Скорпион – плодородный знак. Отличные дни для посадки многолетников, вьющихся, плетистых и клубнелуковичных цветов. Благоприятный период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями/болезнями. Воздержитесь от пересадки, обрезки, прищипки, деления корней и клубнелуковиц. Стрелец – малопродуктивный знак. Подходят для посадки растений с длинными вьющимися стеблями, укоренения черенков, борьбы с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки, замачивания семян, обрезки и прищипки.

10-11 марта (вторник-среда): убывающая Луна в Стрельце. Малопродуктивный знак. Хороши для посадки растений с длинными вьющимися стеблями. Можно укоренять черенки, бороться с вредителями и болезнями. Неблагоприятны для пересадки, замачивания семян, обрезки и прищипки.

12-14 марта (четверг-суббота): убывающая Луна в Козероге (до 18:25 14.03), затем в Водолее. Козерог – знак средней плодовитости. Благоприятны для посадки и пересадки домашних растений, в т.ч. клубнелуковичных. Можно заниматься обрезкой, прищипкой, поливом, подкормками, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не травмировать корни. Водолей – неплодородный знак. Можно лишь рыхлить сухую почву и обрабатывать растения от вредителей/болезней. Непригоден для посадок, пересадок, поливов, подкормок, замачивания семян, черенкования.

15-16 марта (воскресенье-понедельник): убывающая Луна в Водолее. Неплодородный знак. Допустимы рыхление почвы и обработка от вредителей/болезней. Не подходит для посадок, пересадок, поливов, подкормок, замачивания семян и черенкования.

17 марта (вторник): убывающая Луна в Рыбах. Рыбы – плодородный знак. Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков. Поливать и подкармливать следует умеренно. Не рекомендуется обрезать, прищипывать, заливать, перекармливать и опрыскивать от вредителей/болезней.

18-20 марта (среда-пятница): Новолуние, Луна в Овне. В период новолуния растения крайне уязвимы, не рекомендуется их беспокоить.

21-22 марта (суббота-воскресенье): растущая Луна в Тельце. Телец – плодородный знак. Удачное время для посадки (не пересадки) многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Не рекомендуется пересаживать растения, нежелательно рыхлить землю, чтобы не повредить корни.

23-25 марта (понедельник-среда): Растущая Луна в Близнецах (до 13:31 25.03), затем в Раке. Близнецы – малопродуктивный знак. Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями/болезнями, обрезать/прищипывать побеги, рыхлить землю (без полива). Неблагоприятны для пересадки.

26-27 марта (четверг-пятница): растущая Луна в Раке (до 17:14 27.03), затем во Льве. Рак – плодородный знак. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Подходят поливы, подкормки, замачивание семян, рыхление земли. Не рекомендуется посадка клубнелуковичных и обработка ядохимикатами.

28-29 марта (суббота-воскресенье): растущая Луна во Льве. Неплодородный знак. Допустимы лишь рыхление почвы и обработка от вредителей/болезней. Неблагоприятное время для посадки/пересадки, проращивания семян, поливов, подкормок, обрезки и прищипки.

30-31 марта (понедельник-вторник): растущая Луна в Деве. Знак средней плодовитости. Хорошее время для пересадки и деления комнатных растений. Подходит для посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями/болезнями, укоренения черенков, поливов, подкормок, рыхления почвы. Рекомендуется отложить замачивание и проращивание семян.

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

